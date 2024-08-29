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Son dakika | UEFA'dan Trabzonspor'a ceza

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 17:35 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 18:02
Son dakika | UEFA&#039;dan Trabzonspor&#039;a ceza

Son dakika haberi: St. Gallen-Trabzonspor maçında bazı bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar sonrası inceleme başlatılmıştı. UEFA, Trabzonspor için kararı verdi. Temsilcimize 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA, Konferans Ligi play-off turunda oynanan St. Gallen - Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Trabzonspor'a ceza verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, St Gallen - Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, eşleşmenin ilk maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olduğu olaylar nedeniyle 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Ertelemeli cezaya ek olarak Karadeniz ekibine 25 bin euro para cezası da verildi.

Kaynak: tgrthaber.com
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