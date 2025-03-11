Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama

A Milli Takım, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Karşıyaka'nın eski baş antrenörü Ufuk Sarıca, tatil için gittiği Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde rahatsızlandı. 8 Mart'ta Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde beyne pıhtı atma tanısı konan 52 yaşındaki Sarıca, ilk müdahalelerden sonra Muğla Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

UFUK SARICA'DAN İLK AÇIKLAMA

Ufuk Sarıca'nın burada 3 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilerek İzmir'deki evinde istirahat ettiği ortaya çıktı.

Ufuk Sarıca, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, sağlık durumuyla ilgilenip ilk müdahaleyi yapan Köyceğiz ve Muğla'daki sağlık çalışanları ile mesaj ve telefonlarıyla geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti. Ufuk Sarıca şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Köyceğiz Devlet Hastanesi Acil Servisi, Muğla Üniversite Hastanesi Yönetimleri, Nöroloji Servisi değerli doktorları ve sağlık personeli;

yakın geçmişte hayatımın belki de en stresli ve sıkıntılı günlerini geçirdim. Bu günlerin ardından; 8 Mart günü yaşadığım sağlık sorununun ciddiyeti beni ve ailemi derinden etkiledi.

Beyinde damara yerleşken pıhtının tedavi sürecinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Köyceğiz Devlet Hastanesi'nin kıymetli acil servis doktorlarına ve sağlık çalışanlarına hızlı ilk müdahaleleri, doğru ve özverili yaklaşımları için sonsuz teşekkür ederim.

"SAYENİZDE SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

Ardından sevk edildiğim Muğla Üniversite Hastanesi'nde, acil olarak yapılan tetkikler ve müdahaleler sayesinde şu an sağlığıma kavuşmuş bulunmaktayım.

Hastanede bulunduğum süreçlerde tedavimi sürdüren tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız; emeğinize, yüreğinize sağlık..."

KARŞIYAKA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Karşıyaka Kulübü, rahatsızlık geçiren Ufuk Sarıca için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Karşıyaka Basketbol Takımımızın eski Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın, yaşadığı rahatsızlığın ardından büyük üzüntüyle hastaneye kaldırıldığı ögrendik. Türk basketbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Ufuk Sarıca’nın Muğla’da hayati bir rahatsızlık geçirdiği Beyninde pıhtı atan Sarıca’nın hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiğini ögrendik. Süreci takip ediyoruz ailesine ve sevenlerine. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."