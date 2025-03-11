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 | Onur Kaya

Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama

Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenörlük yapan deneyimli koç Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı atan Sarıca'nın sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

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Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu hakkında açıklama
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 14:49

A Milli Takım, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Karşıyaka'nın eski baş antrenörü Ufuk Sarıca, tatil için gittiği Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde rahatsızlandı. 8 Mart'ta Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde beyne pıhtı atma tanısı konan 52 yaşındaki Sarıca, ilk müdahalelerden sonra Muğla Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

UFUK SARICA'DAN İLK AÇIKLAMA

Ufuk Sarıca'nın burada 3 gün tedavi gördükten sonra taburcu edilerek İzmir'deki evinde istirahat ettiği ortaya çıktı.

Ufuk Sarıca, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, sağlık durumuyla ilgilenip ilk müdahaleyi yapan Köyceğiz ve Muğla'daki sağlık çalışanları ile mesaj ve telefonlarıyla geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti. Ufuk Sarıca şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Köyceğiz Devlet Hastanesi Acil Servisi, Muğla Üniversite Hastanesi Yönetimleri, Nöroloji Servisi değerli doktorları ve sağlık personeli;

yakın geçmişte hayatımın belki de en stresli ve sıkıntılı günlerini geçirdim. Bu günlerin ardından; 8 Mart günü yaşadığım sağlık sorununun ciddiyeti beni ve ailemi derinden etkiledi.

Beyinde damara yerleşken pıhtının tedavi sürecinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Köyceğiz Devlet Hastanesi'nin kıymetli acil servis doktorlarına ve sağlık çalışanlarına hızlı ilk müdahaleleri, doğru ve özverili yaklaşımları için sonsuz teşekkür ederim.

"SAYENİZDE SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM"

Ardından sevk edildiğim Muğla Üniversite Hastanesi'nde, acil olarak yapılan tetkikler ve müdahaleler sayesinde şu an sağlığıma kavuşmuş bulunmaktayım.
Hastanede bulunduğum süreçlerde tedavimi sürdüren tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız; emeğinize, yüreğinize sağlık..."

KARŞIYAKA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Karşıyaka Kulübü, rahatsızlık geçiren Ufuk Sarıca için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Karşıyaka Basketbol Takımımızın eski Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın, yaşadığı rahatsızlığın ardından büyük üzüntüyle hastaneye kaldırıldığı ögrendik. Türk basketbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Ufuk Sarıca’nın Muğla’da hayati bir rahatsızlık geçirdiği Beyninde pıhtı atan Sarıca’nın hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiğini ögrendik. Süreci takip ediyoruz ailesine ve sevenlerine. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular

UFUK SARICA KİMDİR?
Ufuk Sarıca, 13 Haziran 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Son olarak Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka'nın baş antrenörlüğünü yapmıştır. Sarıca, 98'i A Millî Takım olmak üzere toplamda 187 kez millî formayı giymiştir. Oyunculuk döneminde kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev aldı. Efes Pilsen'de oynadığı dönemde pek çok başarıda rol sahibi olmuştur. Beşiktaş takımında yardımcı antrenörlük ve baş antrenörlük yaptıktan sonra, Anadolu Efes'te 1 yıl baş antrenörlük yaptı. 2012 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçti ve 2016 sezonu için Beşiktaş ile anlaşmıştır. 2019 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçmiştir. Ocak 2017'de Türkiye millî basketbol takımının başına geçen Sarıca, 2020'de bu görevi bıraktı. Son olarak 2019-2025 yılları arasında Karşıyaka'nın başına geçen Sarıca, ocak ayında Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Yunanistan'ın Promitheas Patras takımına 81-77 yenildikleri maçın ardından istifa etti.
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#Spor
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