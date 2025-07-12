Wimbledon'da şampiyon belli oldu: Iga Swiatek fırtınası!

Wimbledon’da tek kadınlar şampiyonu, Amanda Anisimova'yı 2-0 mağlup eden Iga Swiatek oldu. Tarihin en tek taraflı finalinde, Iga’dan iki bagel geldi.

WIMBLEDON TEK KADINLARDA IGA SWIATEK ŞAMPİYON OLDU

Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde dünya 4 numarası Iga Swiatek ile 12'nci basamakta yer alan Amanda Anisimova karşılaştı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Merkez Kort'ta oynanan mücadelenin ilk setini Swiatek rahat bir oyunla 6-0 kazandı! Akabinde ise ikinci sette de rakibine şans tanımayan Swiatek, yine 6-0'la seti bitirdi ve maçı da 2-0 kazanarak turnuvayı şampiyonlukla noktaladı.

https://x.com/Wimbledon/status/1944066241586421967

TARİHİ MAÇ

Daha önce iki setin de 6-0 sonuçlandığı Wimbledon finali 1911 yılında oynanmıştı. Dorothea Lambert Chambers, rakibi Dora Boothby'i oyun vermeden mağlup etmişti.

https://x.com/Wimbledon/status/1944069079926542532

POLONYALI RAKET ZAFERLERİNE DEVAM ETTİ

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek bu galibiyetle kariyerindeki 6. Grand Slam zaferini elde etti.