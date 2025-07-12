Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Wimbledon'da şampiyon belli oldu: Iga Swiatek fırtınası!

Wimbledon 2025 kadınlar finalinde Polonyalı Iga Swiatek ve Amerikalı Amanda Anisimova karşılaştı. Iga Swiatek, kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Wimbledon'da şampiyon belli oldu: Iga Swiatek fırtınası!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 19:29

’da tek kadınlar şampiyonu, Amanda Anisimova'yı 2-0 mağlup eden Iga Swiatek oldu. Tarihin en tek taraflı finalinde, Iga’dan iki bagel geldi.

Wimbledon'da şampiyon belli oldu: Iga Swiatek fırtınası!

WIMBLEDON TEK KADINLARDA IGA SWIATEK ŞAMPİYON OLDU

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde dünya 4 numarası Iga Swiatek ile 12'nci basamakta yer alan Amanda Anisimova karşılaştı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Merkez Kort'ta oynanan mücadelenin ilk setini Swiatek rahat bir oyunla 6-0 kazandı! Akabinde ise ikinci sette de rakibine şans tanımayan Swiatek, yine 6-0'la seti bitirdi ve maçı da 2-0 kazanarak turnuvayı şampiyonlukla noktaladı.

https://x.com/Wimbledon/status/1944066241586421967

TARİHİ MAÇ

Daha önce iki setin de 6-0 sonuçlandığı Wimbledon finali 1911 yılında oynanmıştı. Dorothea Lambert Chambers, rakibi Dora Boothby'i oyun vermeden mağlup etmişti.

https://x.com/Wimbledon/status/1944069079926542532

POLONYALI RAKET ZAFERLERİNE DEVAM ETTİ

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek bu galibiyetle kariyerindeki 6. Grand Slam zaferini elde etti.

Wimbledon'da şampiyon belli oldu: Iga Swiatek fırtınası!

Sıkça Sorulan Sorular

ERKEKLER FİNALİ NE ZAMAN?
Tek erkekler final müsabakası yarın oynanacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Belçikalı yıldızla masada: Transferde şampiyonluk hamlesi!
Galatasaray’a yıldız oyuncudan rest: Transfer krizi!
ETİKETLER
#tenis
#spor
#şampiyonluk
#Wimbledon
#Wimbledon
#Iga Swiatek
#Wimbledon 2025 kadınlar finali
#Amanda Anisimova
#Iga Swiatek
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.