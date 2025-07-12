Wimbledon'da şampiyon belli oldu: Iga Swiatek fırtınası!

Wimbledon 2025 kadınlar finalinde Polonyalı Iga Swiatek ve Amerikalı Amanda Anisimova karşılaştı. Iga Swiatek, kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazandı.
Wimbledon’da tek kadınlar şampiyonu, Amanda Anisimova'yı 2-0 mağlup eden Iga Swiatek oldu. Tarihin en tek taraflı finalinde, Iga’dan iki bagel geldi.
Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde dünya 4 numarası Iga Swiatek ile 12'nci basamakta yer alan Amanda Anisimova karşılaştı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Merkez Kort'ta oynanan mücadelenin ilk setini Swiatek rahat bir oyunla 6-0 kazandı! Akabinde ise ikinci sette de rakibine şans tanımayan Swiatek, yine 6-0'la seti bitirdi ve maçı da 2-0 kazanarak turnuvayı şampiyonlukla noktaladı.
https://x.com/Wimbledon/status/1944066241586421967
Daha önce iki setin de 6-0 sonuçlandığı Wimbledon finali 1911 yılında oynanmıştı. Dorothea Lambert Chambers, rakibi Dora Boothby'i oyun vermeden mağlup etmişti.
https://x.com/Wimbledon/status/1944069079926542532
Polonyalı tenisçi Iga Swiatek bu galibiyetle kariyerindeki 6. Grand Slam zaferini elde etti.