Sosyal medyada tartışılan pozisyon! Immobile, Manaj'ı yumrukladı, sarı kart çıktı

02 Eylül 2024 05:31 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 06:27

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederken maçın henüz ilk dakikalarında yaşanan bir pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi. Dolmabahçe'de oynanan müsabakada Ciro Immobile ve Rey Manaj bir pozisyonda karşı karşıya gelirken ikili arasında yaşanan gerilim ve Immobile'ye çıkan sarı kart çok konuşuldu.

KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Dakikalar 5'i gösterdiğinde siyah-beyazlıların yıldızı Immobile, topsuz alanda Manaj'a yaptığı hareket sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sosyal medyada yorum yapan rakip takım taraftarları Immobile'nin rakibine yumruk attığını ileri sürerek, söz konusu pozisyonun kırmızı kart ile cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Beşiktaş’ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Sivasspor karşısında takımının ilk golünü atan isim olurken kaydettiği bu golle bu sezon oynadığı 6 maçta 7 gole ulaşmış oldu.