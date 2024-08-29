Spor Bakanı Bak duyurdu: Afetten etkilenen gençlere 70 milyon TL'lik proje desteği

29 Ağustos 2024 10:52 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:58

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Torbalar belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takım

Torbalar belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 36 takım

Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'na başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre, başvurular, Bakanlık Proje Destek Sistemi olan, pds.gsb.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı’na 70 milyon TL proje desteği sağlayacaklarını bildirdi.