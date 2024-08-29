Spor Bakanı Bak duyurdu: Afetten etkilenen gençlere 70 milyon TL'lik proje desteği
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ağustos 2024 10:52 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:58
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'na 70 milyon lira proje desteği sağlayacaklarını bildirdi.
Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'na başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre, başvurular, Bakanlık Proje Destek Sistemi olan, pds.gsb.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı’na 70 milyon TL proje desteği sağlayacaklarını bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı