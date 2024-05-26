Spor dünyası şokta: 30 yaşında aniden öldü

26 May 2024 10:41 - Güncelleme : 26 May 2024 10:42

PGA Tour, Amerikalı golfçü Grayson Murray'in bir gün önceki turnuvadan aniden çekilmesinin ardından 30 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Grayson Murray'in bu sabah vefat ettiğini duyduğumuzda yıkıldık. Bunun için söylenecek söz yok," diye yazdı PGA Tour CEO'su Jay Monahan bir açıklamada. “PGA Tour bir ailedir ve bir aile üyenizi kaybettiğinizde asla eskisi gibi olmazsınız. Grayson'un yasını tutuyoruz ve sevdiklerine teselli olması için dua ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK SORUNLARI SEBEBİYLE ÇEKİLMİŞTİ

Ocak ayında Hawaii'de düzenlenen PGA Tour'un Sony Open yarışını kazanan Grayson Murray, Cuma günü Teksas'ta düzenlenen Charles Schwab Challenge'ın ikinci turundan sağlık sorunları nedeniyle çekildi. O zamanlar hiçbir ayrıntı verilmemişti.

Murray, Ocak ayında Sony Open'ı kazandıktan sonra dünya sıralamasında 46. sıraya yükseldi ve şimdiye kadarki en yüksek sıralaması oldu.