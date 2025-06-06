Spor kulüplerinden Kurban Bayramı mesajı

Türkiye’nin önde gelen spor kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajlarla taraftarlarının ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı mesajda, "Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.



Fenerbahçe Kulübü ise resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve milletimize birlik beraberlik içerisinde sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz." mesajını paylaştı.



Galatasaray Kulübü de internet sitesi üzerinden yayımladığı mesajda, "Kurban Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; herkese sevdikleriyle birlikte huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz." ifadelerine yer verdi.



Kulüplerin yayımladığı bu mesajlar, sosyal medya kullanıcıları ve taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.