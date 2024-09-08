Spor kulüplerinden Narin Güran paylaşımları

08 Eylül 2024 17:20 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 17:21

Spor kulüpleri, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için taziye mesajları yayımlandı.

Narin Güran'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı! Sözleri dikkat çekti: Bir şey gördüm söyleyemiyorum

Narin Güran'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı! Sözleri dikkat çekti: Bir şey gördüm söyleyemiyorum

Narin Güran Türkiye'yi hüzne boğdu! Ünlü isimler isyan etti: Onları da diri diri gömün

Narin Güran Türkiye'yi hüzne boğdu! Ünlü isimler isyan etti: Onları da diri diri gömün

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve tüm Türkiye'de infiale neden olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19. gününde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJLARI GELDİ

Narin'in vefat haberinin ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere birçok spor kulübü taziye mesajları yayımladı.

Narin Güran için yayımlanan taziye mesajları şu şekilde:

GALATASARAY: Hayatının baharını göremeden vicdansız eller seni aramızdan ayırdı. Narin bir çiçektin, artık yoksun. Bu topraklardan seni canice koparanların bir an önce tespit edilip en ağır cezayı alması tek temennimizdir.

FENERBAHÇE: Hiçbir cümle bu acıyı tarif edemez. Tek temennimiz vicdanlarından yoksun, Narin'i hayattan koparan canilerin en ağır şekilde cezalandırılmasıdır.

BEŞİKTAŞ: Söylenilecek çok söz var ama bütün sözlerin bittiği yerdeyiz! Narin'imizi kaybettik, içimiz yanıyor!

TRABZONSPOR: Güzel kızımız, meleğimiz, Narin'imiz. Başımız sağ olsun…

EYÜPSPOR: Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk: Vatanı korumak çocuklarımızı korumakla başlar. Narin’i kaybettik. Başımız sağ olsun.

GÖZTEPE: İnsanlık... Minik Narin'imizi kaybettik, başımız sağ olsun.

SAMSUNSPOR: Sözün bittiği yerdeyiz! Narin’in hayattan koparılması bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu acı, hepimizin yüreğinde derin izler bırakmıştır. Bu korkunç olayın faillerinin adalet önünde hak ettikleri cezayı almalarını temenni ediyoruz.

KASIMPAŞA: İçimizdeki tarifsiz acıyı kelimelere dökmek çok zor. Başımız sağolsun…

KONYASPOR: Sözün bittiği yerdeyiz! Hiçbir cümle bu acıyı tarif edemez! Bu korkunç olayın faillerinin hak ettikleri cezayı adalet önünde almalarını temenni ediyoruz.

SİVASSPOR: Canımız Yanıyor!!! Hayatının baharında seni aramızdan koparan canilerin tez zamanda tespit edilip gerekli cezayı almaları tek temennimizdir.