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 | Burak Ayaydın

Sporting Lizbon şampiyon oldu: Benfica için beklenen son!

Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nin son haftasında şampiyonluğunu ilan etti. Geçen hafta Benfica deplasmanından beraberlikle dönen Sporting Lizbon, kendi sahasında mutlu sona ulaştı.

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Sporting Lizbon şampiyon oldu: Benfica için beklenen son!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 22:55

Portekiz Ligi'nin son haftasında Sporting Lizbon ile Guimaraes karşı karşıya geldi. Şampiyonluğa oynayan Sporting, Gonçalves (55) ve Gyökeres'in (82) golleriyle 2-0 kazandı ve lig zaferine uzandı.

https://x.com/SportingCP/status/1923817000884715807

BENFICA, BRAGA İLE BERABERE KALDI

Geçen hafta kendi sahasında Sporting Lizbon'u yenemeyen ve rakibine göre dezavantajlı konuma düşen Benfica, Braga deplasmanında da 1-1 berabere kaldı ve 80 puan ile şampiyonun ardından ikinci sırada yer aldı. Ayrıca bu sezonu 82 puanla şampiyon bitiren Sporting Lizbon, ikili averajda da Benfica'nın önündeydi.

https://x.com/SportingCP/status/1923814003081425260

SPORTING LIZBON 21. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Portekiz Ligi'nde mutlu sona ulaşan Sporting Lizbon, 21. kez kupayı müzesine götürdü.

Sıkça Sorulan Sorular

LIZBON'UN YILDIZI GYOKERES BU SEZON KAÇ GOL ATTI?
İsveçli forvet, Lizbon ile 51 maça çıktı ve 53 gol ile 13 asistlik muhteşem bir skor katkısı sağladı.
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ETİKETLER
#kerem aktürkoğlu
#sporting lizbon
#benfica
#orkun kökçü
#Şampiyonluk Yarışı
#viktor gyökeres
#Spor
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