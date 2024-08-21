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St. Gallen maçına saatler kala Trabzonspor'da şok! Nwakaeme Kadrodan çıkarıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Ağustos 2024 09:44 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:53
St. Gallen maçına saatler kala Trabzonspor&#039;da şok! Nwakaeme Kadrodan çıkarıldı

Bordo-mavili kulüp, sol alt adalesinde ağrı yaralanma tespit edilen yıldız futbolcunun St. Gallen maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde play-off turunda St. Gallen ile karşı karşıya geleceği maç öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada; Anthony Nwakaeme'nin sol alt adalesinde ağrı yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Trabzonspor'un Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada yaptı.

St. Gallen maçına saatler kala Trabzonspor'da şok! Nwakaeme Kadrodan çıkarıldı - 1. Resim

ST. GALLEN MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edildiğini aktaran Beşir, "Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmış ve St. Gallen maç kadrosundan çıkartılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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