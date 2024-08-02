Süper Kupa öncesinde dostluk görüntüsü! Okan Buruk ile Giovanni van Bronckhorst sahaya birlikte adım attı

02 Ağustos 2024 20:09 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 20:15

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, yarın akşam oynanacak olan Süper Kupa öncesi, karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi.

Okan Buruk, "İki takım da yüzde yüz hazır değil sezon başı olmasından dolayı. Kazanmak kaybetmek önemli ama kazanan bu seneyi kazanmayacak, kaybeden bu sezonu kaybetmeyecek. Oyuncularımızdan en hazır olanları sahaya çıkartacağız. İnşallah güzel bir maç olur. Bu sene futbol olarak güzel şeyler izlettireceğimizi göstermemiz gerekiyor. Bu yaz dönemi daha çok oyuncuyla kamp yaptık. Daha az değişim var takımda. Sadece milli takıma giden oyuncular yoktu bir dönem. Beraber kamp geçirdik ve beraber hazırlandık. Hazırlık maçlarını hiçbir sonuç düşünmeden oynuyoruz. İlk defa bu maç haftasını düşünüyoruz. Daha hazır lige başlayacağımızı düşünüyorum. Bu sene daha hazırız. Daha fazla birlikte çalışma şansı bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Beşiktaş'la ilk resmi maçına çıkacak Giovanni van Bronckhorst Süper Kupa ve sezonla ilgili, "Türkiye'deki ilk rekabetçi maçım olacak. Ülkede ve kulüpte çok iyi karşılandım. İki takımda hak ederek buradalar. Oyuncu ve teknik direktör olarak bu maçları oynamak istersiniz. Taraftarımızın desteğiyle rekabetçi bir maç oynayacağız ve kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İki takım hocası basın toplantısı sonrası Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çimlerine birlikte ayak bastı.

Galatasaray - Beşiktaş maçı yarın saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray, geçen sene Süper Lig, Beşiktaş ise Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmişti.