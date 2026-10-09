Süper Lig 7. hafta maç programı! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. Hafta hakemleri belli oldu mu?

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Süper Lig 7. hafta maç tarihleri ve saatleri belli oldu. 9 karşılaşmanın yapılacağı Trendyol Süper Lig 7. hafta maçları 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak. 7. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma günü Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. Hafta hakemleri belli oldu mu? İşte 9-12 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlar...
Trendyol Süper Lig’de 7. hafta karşılaşmaları 9 Ekim Cuma ile 12 Ekim Pazartesi tarihleri arasında oynanacak. Haftanın maç takvimi ve başlama saatleri şöyle:
9 Ekim Cuma
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa
10 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Samsunspor-Trabzonspor
16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
11 Ekim Pazar
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir
16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK
19.00 Beşiktaş-Kocaelispor
12 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor-Göztepe
SÜPER LİG 7. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Süper Lig’in 7. haftasında görev yapacak hakemler de belli oldu. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Tarih Karşılaşma Saat Hakem
9 Ekim Cuma Galatasaray-Kasımpaşa 20.00 Halil Umut Meler
10 Ekim Cumartesi Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler 13.30 Ümit Öztürk
10 Ekim Cumartesi Samsunspor-Trabzonspor 16.00 Oğuzhan Çakır
10 Ekim Cumartesi Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK 16.00 Davut Dakul Çelik
10 Ekim Cumartesi Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 19.00 Ozan Ergün
11 Ekim Pazar TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir 13.30 Batuhan Kolak
11 Ekim Pazar Gaziantep FK-Arca Çorum FK 16.00 Gürcan Hasova
11 Ekim Pazar Beşiktaş-Kocaelispor 19.00 Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Ekim Pazartesi Eyüpspor-Göztepe 20.00 Atilla Karaoğlan
Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, 9 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Fenerbahçe, 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise 11 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor’un Samsunspor deplasmanındaki mücadelesi de 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Dört büyük takımın karşılaşmaları, haftanın öne çıkan maçları arasında yer alıyor.
Trendyol Süper Lig’de 7. hafta karşılaşmaları 9 Ekim Cuma günü başlayacak ve 12 Ekim Pazartesi günü Eyüpspor-Göztepe maçıyla sona erecek. Haftanın son karşılaşması saat 20.00’de oynanacak.