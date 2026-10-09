Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 12:23

Süper Lig 7. hafta maç programı! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. Hafta hakemleri belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta maç programı belli oldu. 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar 9 Ekim Cuma günü Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Dört güne yayılan haftada toplam 9 karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken Beşiktaş, Kocaelispor’u konuk edecek. Trabzonspor ise Samsunspor deplasmanında puan mücadelesi verecek. İşte Süper Lig 7. hafta maç takvimi, karşılaşmaların başlama saatleri ve hakemleri.

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Süper Lig 7. hafta maç programı! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. Hafta hakemleri belli oldu mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 12:23

7. hafta maç tarihleri ve saatleri belli oldu. 9 karşılaşmanın yapılacağı Trendyol Süper Lig 7. hafta maçları 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak. 7. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma günü - maçıyla başlayacak. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. Hafta hakemleri belli oldu mu? İşte 9-12 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlar... 

Süper Lig 7. hafta maç programı! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. Hafta hakemleri belli oldu mu?

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta karşılaşmaları 9 Ekim Cuma ile 12 Ekim Pazartesi tarihleri arasında oynanacak. Haftanın maç takvimi ve başlama saatleri şöyle:

9 Ekim Cuma

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa

10 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Samsunspor-Trabzonspor
16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK
19.00 Çaykur Rizespor-

11 Ekim Pazar

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir
16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK
19.00 -Kocaelispor

12 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor-Göztepe

Süper Lig 7. hafta maç programı! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. Hafta hakemleri belli oldu mu?

SÜPER LİG 7. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Süper Lig’in 7. haftasında görev yapacak hakemler de belli oldu. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Tarih    Karşılaşma    Saat    Hakem
9 Ekim Cuma    Galatasaray-Kasımpaşa    20.00    Halil Umut Meler
10 Ekim Cumartesi    Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler    13.30    Ümit Öztürk
10 Ekim Cumartesi    Samsunspor-Trabzonspor    16.00    Oğuzhan Çakır
10 Ekim Cumartesi    Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK    16.00    Davut Dakul Çelik
10 Ekim Cumartesi    Çaykur Rizespor-Fenerbahçe    19.00    Ozan Ergün
11 Ekim Pazar    TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir    13.30    Batuhan Kolak
11 Ekim Pazar    Gaziantep FK-Arca Çorum FK    16.00    Gürcan Hasova
11 Ekim Pazar    Beşiktaş-Kocaelispor    19.00    Abdullah Buğra Taşkınsoy
12 Ekim Pazartesi    Eyüpspor-Göztepe    20.00    Atilla Karaoğlan

Süper Lig 7. hafta maç programı! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. Hafta hakemleri belli oldu mu?

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, 9 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Fenerbahçe, 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise 11 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor’un Samsunspor deplasmanındaki mücadelesi de 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Dört büyük takımın karşılaşmaları, haftanın öne çıkan maçları arasında yer alıyor.

SÜPER LİG 7. HAFTA NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta karşılaşmaları 9 Ekim Cuma günü başlayacak ve 12 Ekim Pazartesi günü Eyüpspor-Göztepe maçıyla sona erecek. Haftanın son karşılaşması saat 20.00’de oynanacak.

 

Süper Lig 7. hafta maç programı! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. Hafta hakemleri belli oldu mu?
ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Beşiktaş
#Süper Lig
#kasımpaşa
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.