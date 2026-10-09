Süper Lig 7. hafta maç programı! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. Hafta hakemleri belli oldu mu?

Süper Lig 7. hafta maç tarihleri ve saatleri belli oldu. 9 karşılaşmanın yapılacağı Trendyol Süper Lig 7. hafta maçları 9-12 Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak. 7. hafta heyecanı 9 Ekim Cuma günü Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Peki Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var, saat kaçta? 7. Hafta hakemleri belli oldu mu? İşte 9-12 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlar...

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta karşılaşmaları 9 Ekim Cuma ile 12 Ekim Pazartesi tarihleri arasında oynanacak. Haftanın maç takvimi ve başlama saatleri şöyle:

9 Ekim Cuma

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa

10 Ekim Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler

16.00 Samsunspor-Trabzonspor

16.00 Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

11 Ekim Pazar

13.30 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir

16.00 Gaziantep FK-Arca Çorum FK

19.00 Beşiktaş-Kocaelispor

12 Ekim Pazartesi

20.00 Eyüpspor-Göztepe

SÜPER LİG 7. HAFTA HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Süper Lig’in 7. haftasında görev yapacak hakemler de belli oldu. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Tarih Karşılaşma Saat Hakem

9 Ekim Cuma Galatasaray-Kasımpaşa 20.00 Halil Umut Meler

10 Ekim Cumartesi Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler 13.30 Ümit Öztürk

10 Ekim Cumartesi Samsunspor-Trabzonspor 16.00 Oğuzhan Çakır

10 Ekim Cumartesi Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK 16.00 Davut Dakul Çelik

10 Ekim Cumartesi Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 19.00 Ozan Ergün

11 Ekim Pazar TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir 13.30 Batuhan Kolak

11 Ekim Pazar Gaziantep FK-Arca Çorum FK 16.00 Gürcan Hasova

11 Ekim Pazar Beşiktaş-Kocaelispor 19.00 Abdullah Buğra Taşkınsoy

12 Ekim Pazartesi Eyüpspor-Göztepe 20.00 Atilla Karaoğlan

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN MAÇLARI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, 9 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Fenerbahçe, 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise 11 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor’un Samsunspor deplasmanındaki mücadelesi de 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. Dört büyük takımın karşılaşmaları, haftanın öne çıkan maçları arasında yer alıyor.

SÜPER LİG 7. HAFTA NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta karşılaşmaları 9 Ekim Cuma günü başlayacak ve 12 Ekim Pazartesi günü Eyüpspor-Göztepe maçıyla sona erecek. Haftanın son karşılaşması saat 20.00’de oynanacak.