Süper Lig devinden Altay Bayındır sürprizi!

30 Nisan 2024 10:12 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:14

Bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oldukça gerisinde kalan Beşiktaş, son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve 5. sıraya kadar geriledi.

Siyah-beyazlılar 5 teknik direktör değiştirirken, takımın genel formsuzluğunun yanı sıra kalecilerin de ekstra bir katkı sağlayayamaması bu süreçte etkili oldu.

ALTAY BAYINDIR LİSTEDE

Yönetim, bu mevkideki forma rekabetini artırmak amacıyla Manchester United'a transfer olan ve fazla şans bulamayan Altay Bayındır'ı listesine aldı.

26 yaşındaki kalecinin daha fazla forma giyebilmesi adına Beşiktaş'ın ilgisine sıcak bakabileceği belirtildi. Altay Bayındır bu sezon sadece 1 maçta süre aldı ve kalesinde 2 gol gördü.

TRABZONSPOR İDDİASI

Altay Bayındır'ın 2027'ye kadar sözleşme imzaladığı İngiliz ekibinden ayrılmaya karar verdiği ve yeni adresinin de belli olduğu öne sürülmüştü. Süper Lig ekibi Trabzonspor’un Bayındır ile anlaştığı iddia edilmişti.