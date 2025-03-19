Süper Lig ekibinde hoca ayrılığı! Resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ile teknik direktör Sami Uğurlu'nun yolları ayrıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da, 46 yaşındaki hocayla yollar ayrıldı. Teknik direktör Sami Uğurlu ile karşılıklı olarak anlaşan Corendon Alanyaspor yönetimi, bundan sonraki süreçte yeni bir isme şans verecek.

CORENDON ALANYASPOR'DA SAMİ UĞURLU DÖNEMİ SONA ERDİ

Kasımpaşa sonrasında Corendon Alanyaspor'un başına geçen Sami Uğurlu, Akdeniz ekibiyle 21 mücadeleye çıkmış ve maç başına 1.48 puan ortalaması yakalamıştı.

TRENDYOL SÜPER LİG SIRALAMASI

Milli araya girilmeden önce Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden Corendon Alanyaspor, 27 haftada topladığı 31 puan ile lig tablosunda 14. sırada yer alıyor.

https://x.com/Alanyaspor/status/1900924496783053137

KÜME DÜŞME SIKINTISI

Lig tablosundaki sıralama itibarıyla küme düşme hattına yakın olan Corendon Alanyaspor, Sami hocaya kötü gidişatın faturasını kesti ve yeni dönem için çalışmalara başladı.