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Editor
 | Burak Ayaydın

Süper Lig ekibinde hoca ayrılığı! Resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Akdeniz temsilcisi Alanyaspor ile teknik direktör Sami Uğurlu'nun yolları ayrıldı.

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Süper Lig ekibinde hoca ayrılığı! Resmen açıklandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 17:17

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da, 46 yaşındaki hocayla yollar ayrıldı. Teknik direktör Sami Uğurlu ile karşılıklı olarak anlaşan Corendon Alanyaspor yönetimi, bundan sonraki süreçte yeni bir isme şans verecek.

CORENDON ALANYASPOR'DA SAMİ UĞURLU DÖNEMİ SONA ERDİ

Kasımpaşa sonrasında Corendon Alanyaspor'un başına geçen Sami Uğurlu, Akdeniz ekibiyle 21 mücadeleye çıkmış ve maç başına 1.48 puan ortalaması yakalamıştı.

TRENDYOL SÜPER LİG SIRALAMASI

Milli araya girilmeden önce Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden Corendon Alanyaspor, 27 haftada topladığı 31 puan ile lig tablosunda 14. sırada yer alıyor.

https://x.com/Alanyaspor/status/1900924496783053137

KÜME DÜŞME SIKINTISI

Lig tablosundaki sıralama itibarıyla küme düşme hattına yakın olan Corendon Alanyaspor, Sami hocaya kötü gidişatın faturasını kesti ve yeni dönem için çalışmalara başladı.

Sıkça Sorulan Sorular

SAMİ UĞURLU'NUN SON KASIMPAŞA DÖNEMİ NASILDI?
Kasımpaşa'daki son sürecinde 38 maça çıkan genç hoca, mücadele başına 1.45 puan ortalaması yakalamış ve yine görevine son verilmişti.
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#trendyol süper lig
#istifa
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#corendon alanyaspor
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