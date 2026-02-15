Süper Lig gol kralı kim? Süper Lig gol krallığı sıralaması Onuachu, Talisca, Icardi

Kategoriler
Gol krallığı yarışında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında heyecan hız kesmeden sürüyor.
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki nefes kesen maçın ardından gözler gol krallığı yarışına çevrildi.
Süper Lig'de gol krallığı yarışının yeni lideri netleşti.
Trabzonspor |Paul Onuachu | 16 gol
Başakşehir | Eldor Shomurodov | 15 gol
Fenerbahçe | Anderson Talisca | 13 gol
Galatasaray | Mauro Icardi | 13 gol
Trabzonspor | Ernest Muçi | 10 gol
Fenerbahçe | Marco Asensio | 10 gol
Gaziantep FK | Mohamed Bayo | 9 gol
Galatasaray | Victor Osimhen | 9 gol
Trabzonspor | Felipe Augusto | 9 gol