Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda şampiyonluk mücadelesinin yanı sıra gol krallığı yarışı da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Milli ara sonrası 12. hafta karşılaşmaları oynanırken takımların yıldız golcüleri bireysel başarılarını sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Süper Lig gol krallığı sıralamasında Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic, 11 golle ilk sırada bulunuyor. Amedspor'un Gift Orban'ı 10 golle takip ederken Galatasaraylı Victor Osimhen ve Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah 9 golle yarışın üst sıralarında yer alıyor. Peki, Süper Lig gol kralı kim? İşte 2026-2027 sezonu Süper Lig gol krallığı sıralaması...

SÜPER LİG GOL KRALI KİM ŞU ANDA?

2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig gol krallığı yarışının zirvesinde Dusan Vlahovic bulunuyor. Beşiktaş formasıyla 11 gole ulaşan yıldız futbolcu, sezonun en golcü oyuncusu konumunda.

Vlahovic'i 10 golle Amedspor forması giyen Gift Orban takip ediyor. Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ve Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah ise 9'ar golle üçüncü sırayı paylaşıyor.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI SIRALAMASI 2026-2027

Trendyol Süper Lig'de 22 Kasım 2026 itibarıyla gol krallığı yarışında ilk sıralarda yer alan futbolcular ve gol sayıları şöyle:

Dusan Vlahovic – Beşiktaş – 11 gol Gift Orban – Amedspor – 10 gol Adrian Benedyczak – Kasımpaşa – 9 gol Muhammed Salah – Trabzonspor – 9 gol Victor Osimhen – Galatasaray – 9 gol Eldor Shomurodov – Başakşehir – 8 gol Juan – Göztepe – 7 gol Mason Greenwood – Fenerbahçe – 7 gol Vedat Muriqi – Fenerbahçe – 7 gol Ali Sowe – Rizespor – 6 gol Berkan Kutlu – Kocaelispor – 6 gol Dia Saba – Amedspor – 6 gol Jesus Ramirez – Çorum FK – 6 gol

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA OSİMHEN VE SALAH DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig'in gol krallığı yarışında Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen ile Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah da zirve takibini sürdürüyor. İki futbolcu, 9 golle üçüncü sıradaki isimler arasında yer alıyor.

Osimhen, Galatasaray'ın hücum hattındaki etkili performansıyla öne çıkarken Salah da Trabzonspor formasıyla gol yollarındaki başarısını sürdürüyor. Sezonun ilerleyen haftalarında gol krallığı sıralamasının değişmesi beklenirken yıldız futbolcuların performansı şampiyonluk yarışına da doğrudan etki edebilir.

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının ardından gol krallığı yarışındaki sıralama, takımların oynayacağı karşılaşmalar ve futbolcuların bireysel performanslarıyla şekillenmeye devam edecek.