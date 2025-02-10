Süper Lig muhasebesi! Tam 300 milyon Euro

Süper Lig'de oynanan futbol ve teknik adamların taktiksel yaklaşımları pek çok kez eleştirilirken, bunların tam aksi yönünde son yıllara damga vuran bambaşka bir meselemiz var. Takımlarımız her ne kadar Avrupa'daki turnuvalarda ileri aşamalara geçemeseler de, Süper Lig artık oyuncu pazarı haline gelmiş durumda ve bu sebeple de son yıllarda yurt dışına pek çok isim gönderdi.

SÜPER LİG'E TAM 300 MİLYON EURO

Avrupa'daki tempoya ayak uyduramayan Süper Lig ekipleri, şaşırtıcı bir şekilde yıldızını parlattığı oyuncularla dikkat çekmeye ve iddialı bonservis bedelleriyle futbolcular satmaya başladılar. Öyle ki son birkaç yılda sansasyonel diye nitelendirebileceğimiz bu transferler sebebiyle kulüplerimiz tam 300 milyon Euro gelir elde ettiler ve bu miktara daha bonuslar da dahil değil!

Oynanan oyunun niteliği ciddi anlamda tartışılırken, doğru isimlere yapılan yatırımlar ise büyük bir gelir kapısına dönüşmüş durumda.

İŞTE O TRANSFERLERDEN BAZILARI

Ferdi Kadıoğlu | Fenerbahçe ➔ Brighton & Hove Albion: 30 milyon Euro.

Sacha Boey | Galatasaray ➔ Bayern Münih: 30 milyon Euro.

Cenk Tosun | Beşiktaş ➔ Everton: 22.5 milyon Euro.

Vedat Muriqi | Fenerbahçe ➔ Lazio: 21 milyon Euro.

Arda Güler | Fenerbahçe ➔ Real Madrid: 20 milyon Euro.

Yusuf Yazıcı | Trabzonspor ➔ Lille: 18.5 milyon Euro.

Eljif Elmas | Fenerbahçe ➔ Napoli: 17.70 milyon Euro.

Badou Ndiaye | Galatasaray ➔ Stoke City: 16 milyon Euro.

Not: Süper Lig'in son yıllardaki futbolcu satış performansının analizi yapılırken; Kerem Aktürkoğlu, Kim Min Jae ve Attila Szalai gibi son 7 yılda gerçekleşen, nitelikli tüm oyuncu satışları dikkate alınmıştır.

7 YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Hiç beklenmedik şekilde son yıllarda vitrinini güzelleştiren ve iddialı bonservis bedelleriyle satışlar yapan Süper Lig, geçtiğimiz 7 yılda bu anlamda çok büyük mesafe katetti ve kendi tarihinde yeni bir dönem açmış oldu.