Süper Lig şampiyonluğunda avantaj kimde? Aslan mı, Kanarya mı, Fırtına mı? Yapay zeka şampiyonluk oranlarını hesapladı

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun tamamlanmasına 6 hafta kaldı. Uzun süre liderlik koltuğunda güvenle oturan Galatasaray, 28. haftada gerçekleşen derbide aldığı yenilgi ile büyük sarsıntı yaşadı. Fenerbahçe ise zirvenin en yakın rakibi olarak her fırsatı değerlendirmeye çalışırken Trabzonspor’un nefesini ensesinde hissetti. Böylelikle Süper Lig’de şampiyonluk yarışına üçüncü bir takım daha dahil olmuş oldu. Elde edilen veriler ise Trendyol Süper Lig’in son haftalarının nefes keseceğini gösteriyor. Alınan ya da kaybedilen her puan ise şampiyonluk hesaplarının değişmesine yol açıyor.