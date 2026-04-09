Süper Lig şampiyonluğunda avantaj kimde? Aslan mı, Kanarya mı, Fırtına mı? Yapay zeka şampiyonluk oranlarını hesapladı

Trendyol Süper Lig’de 28. Hafta geride kalırken, şampiyonluk hesapları da kökünden değişti. Galatasaray’ın derbide Trabzonspor’a 2-1 mağlup olması, Karadeniz ekibinin de yeniden şampiyonluk yarışına katılmasını sağladı. Alınan her puanın altın değerinde olduğu Süper Lig’de 26 Nisan’da oynanacak 31. haftanın belirleyici olması bekleniyor. Peki, oynanan ve oynanacak maçlar göz önüne alındığında Süper Lig şampiyonluğunda avantaj kimde? İşte yapay zekanın şampiyonluk oranları hesabı…
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun tamamlanmasına 6 hafta kaldı. Uzun süre liderlik koltuğunda güvenle oturan Galatasaray, 28. haftada gerçekleşen derbide aldığı yenilgi ile büyük sarsıntı yaşadı. Fenerbahçe ise zirvenin en yakın rakibi olarak her fırsatı değerlendirmeye çalışırken Trabzonspor’un nefesini ensesinde hissetti. Böylelikle Süper Lig’de şampiyonluk yarışına üçüncü bir takım daha dahil olmuş oldu. Elde edilen veriler ise Trendyol Süper Lig’in son haftalarının nefes keseceğini gösteriyor. Alınan ya da kaybedilen her puan ise şampiyonluk hesaplarının değişmesine yol açıyor.
Süper Lig’de şampiyonluk yarışındaki takımların son puan durumu şu şekilde:
Galatasaray: Puan 67 Oynanan maç 28 Averaj +45
Fenerbahçe: Puan 63 Oynanan maç 28 Averaj +34
Trabzonspor: Puan 63 Oynanan maç 28 Averaj +25
Beşiktaş: Puan 52 Oynanan maç 28 Averaj +17
Süper Lig’de mücadele eden takımların mevcut puan ve averaj durumları ile birlikte sezon sonuna kadar oynanacak maçlar baz alındığında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın şampiyonluk ihtimalleri yapay zeka tarafından değerlendirildi. İşte sonuç:
Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali: (%55 - %60): Sarı kırmızılı ekip 4 puan farkla liderlik koltuğunda oturması ve sahip olduğu yüksek averajı sayesinde şampiyonluğa en yakın takım olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Galatasaray’ın iç sahada oynadığı maçlarda sergilediği baskın oyun, bu yüzdenin yüksek kalmasını sağlıyor.
Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimali: (%25 - %30): Fenerbahçe sezon başından bu yana zirvenin en yakın takipçisi olmaya devam ediyor. Puan olarak liderin 4 puan gerisinde olsa da sezonun geri kalan zamanında oynayacağı maçlar (özellikle 31. haftadaki Galatasaray derbisi) şansını hala canlı tutuyor. Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılması takımın moral seviyelerini yükseltmiş durumda.
Trabzonspor’un şampiyonluk ihtimali: (%10 - %15): Şampiyonluk yarışında sürpriz bir şekilde dahil olan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile aynı puanda olmasına rağmen, averaj farkı ve fikstürdeki kalan maçlarının zorlu deplasmanlar olması nedeniyle üçüncü sırada yer alıyor. Ancak son haftalardaki istikrarlı galibiyet serisi Trabzonspor’u yarışın en tehlikeli "plasesi" haline getiriyor.
Beşiktaş’ın şampiyonluk ihtimali: (<%1): Siyah beyazlı ekibin şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak bulunsa da reelde zirve ile aradaki 15 puanlık fark şampiyonluk ihtimalini neredeyse imkansız kılıyor.