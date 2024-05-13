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Süper Lig tarihinde ilk! Küme düşme hattı karıştı, tam 8 takım tehlikede

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com, mynet
13 May 2024 09:31 - Güncelleme : 13 May 2024 09:31
Süper Lig tarihinde ilk! Küme düşme hattı karıştı, tam 8 takım tehlikede

İlklerin yaşandığı Trendyol Süper Lig'de sezonun bitmesine 2 maç kala 8 takım küme düşme hattında yer alıyor.

Süper Lig’de tarihi bir olay yaşanıyor. Galatasaray şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’den daha avantajlıyken küme düşme hattı karıştı. 
Ligin bitimine 2 hafta kala küme düşme ihtimali bulunan tam 8 takım yer alıyor.

Süper Lig tarihinde ilk! Küme düşme hattı karıştı, tam 8 takım tehlikede - 1. Resim

DÜŞMEYİ GARANTİLEYEN TEK TAKIM VAR

Şu ana kadar yalnızca 16 puan toplayabilen İstanbulspor'un haftalar önce küme düşmesi kesinleşmişti. Diğer takımların puan puana olması son 2 haftaya girilirken ilginç bir durumu gözler önüne seriyor.

Süper Lig tarihinde ilk! Küme düşme hattı karıştı, tam 8 takım tehlikede - 2. Resim

8 takımın da yapacağı en ufak hatadan dolayı bir sezonunun çöpe gitme ihtimali bulunuyor. Aralarında oynayacakları maçlarla kaderlerinin değişeceği haftada ateşten gömleği kimin giyeceği henüz bilinmiyor.

Süper Lig tarihinde ilk! Küme düşme hattı karıştı, tam 8 takım tehlikede - 3. Resim

DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU

12- Samsunspor: 42 puan
13- Kayserispor: 41 puan
14- Konyaspor: 40 puan
15- Ankaragücü: 39 puan
16- Gaziantep FK: 38 puan
17- Hatayspor: 37 puan (Düşme hattı)
18- Fatih Karagümrük: 37 puan (Düşme hattı)
19- Pendikspor: 36 puan (Düşme hattı)
20- İstanbulspor: 16 (Küme düştü)

Kaynak: tgrthaber.com, mynet
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