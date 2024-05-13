Süper Lig tarihinde ilk! Küme düşme hattı karıştı, tam 8 takım tehlikede
İlklerin yaşandığı Trendyol Süper Lig'de sezonun bitmesine 2 maç kala 8 takım küme düşme hattında yer alıyor.
Süper Lig’de tarihi bir olay yaşanıyor. Galatasaray şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’den daha avantajlıyken küme düşme hattı karıştı.
Ligin bitimine 2 hafta kala küme düşme ihtimali bulunan tam 8 takım yer alıyor.
DÜŞMEYİ GARANTİLEYEN TEK TAKIM VAR
Şu ana kadar yalnızca 16 puan toplayabilen İstanbulspor'un haftalar önce küme düşmesi kesinleşmişti. Diğer takımların puan puana olması son 2 haftaya girilirken ilginç bir durumu gözler önüne seriyor.
8 takımın da yapacağı en ufak hatadan dolayı bir sezonunun çöpe gitme ihtimali bulunuyor. Aralarında oynayacakları maçlarla kaderlerinin değişeceği haftada ateşten gömleği kimin giyeceği henüz bilinmiyor.
DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU
12- Samsunspor: 42 puan
13- Kayserispor: 41 puan
14- Konyaspor: 40 puan
15- Ankaragücü: 39 puan
16- Gaziantep FK: 38 puan
17- Hatayspor: 37 puan (Düşme hattı)
18- Fatih Karagümrük: 37 puan (Düşme hattı)
19- Pendikspor: 36 puan (Düşme hattı)
20- İstanbulspor: 16 (Küme düştü)