Süper Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

21 Kasım 2024 17:01 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:02

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasıyla milli aradan sonra heyecan devam ediyor. 13. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig​'in 13. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler​ açıklandı. Süper Lig'de 13. hafta heyecanı milli aranın ardından 23 Kasım Cumartesi, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. TFF​ DUYURDU Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle: 23 Kasım Cumartesi 13.30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ozan Ergün

16.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu 24 Kasım Pazar 13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00 Konyaspor - Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Samsunspor - Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş - Göztepe: Alper Akarsu 25 Kasım Pazartesi 20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Mehmet Türkmen İlgili Haberler VAR'da yeni sistem! Teknik direktör kararı faktörü