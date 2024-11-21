Tgrt Haber
Haberler>Spor>Süper Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Kasım 2024 17:01 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 17:02
Süper Lig&#039;de 13. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasıyla milli aradan sonra heyecan devam ediyor. 13. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig​'in 13. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler​ açıklandı. Süper Lig'de 13. hafta heyecanı milli aranın ardından 23 Kasım Cumartesi, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

TFF​ DUYURDU

Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının hakemleri belli oldu - 1. Resim

Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:

23 Kasım Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ozan Ergün
16.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 Kasım Pazar

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00 Konyaspor - Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Samsunspor - Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Göztepe: Alper Akarsu

25 Kasım Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Mehmet Türkmen

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
süper ligtrendyol süper ligtffhakemler

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...