Süper Lig'de 20 milyon Euroluk golcü vedası: Sürpriz imza!

Süper Lig'de Göztepeli Romulo transferi için resmen geri sayım başladı. Göztepe, yıldız golcüsünün 20 milyon Euro karşılığında takımdan ayrılmasına izin verecek.
Göztepe'de Romulo transferi için süreç hızlandı. Süper Lig'deki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Romulo, an itibarıyla 17 milyon Euroluk teklif aldı ama Göztepe görüşmeleri ilerletmedi.
Göztepe'de Romulo'nun ayrılması için '20 milyon Euroluk' baraj belirlendi. Esasen ise İzmir ekibi, şu anda 17 milyon Euroya kadar gelen teklifleri reddetti ve Brezilyalı golcünün ancak 20 milyon Euroluk bonservisle birlikte Süper Lig'den ayrılabileceğini belirtti. Son olarak da bundan sonraki süreçte Romulo için yeni bir teklifin geleceği ve hızlıca imza aşamasına geçileceği düşünülüyor.
Göztepe ile geçen sezon 33 maça çıkan Romulo, 17 gol ve 10 asistlik çok önemli bir katkı sağlamıştı.