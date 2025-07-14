Süper Lig'de 20 milyon Euroluk golcü vedası: Sürpriz imza!

Göztepe'de Romulo transferi için süreç hızlandı. Süper Lig'deki etkileyici performansıyla dikkatleri üzerine çeken Romulo, an itibarıyla 17 milyon Euroluk teklif aldı ama Göztepe görüşmeleri ilerletmedi.

GÖZTEPE'DE 20 MİLYON EUROLUK GOLCÜ TRANSFERİ

Göztepe'de Romulo'nun ayrılması için '20 milyon Euroluk' baraj belirlendi. Esasen ise İzmir ekibi, şu anda 17 milyon Euroya kadar gelen teklifleri reddetti ve Brezilyalı golcünün ancak 20 milyon Euroluk bonservisle birlikte Süper Lig'den ayrılabileceğini belirtti. Son olarak da bundan sonraki süreçte Romulo için yeni bir teklifin geleceği ve hızlıca imza aşamasına geçileceği düşünülüyor.

ROMULO'NUN GÖZTEPE'DEKİ YÜKSEK TEMPOLU PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Göztepe ile geçen sezon 33 maça çıkan Romulo, 17 gol ve 10 asistlik çok önemli bir katkı sağlamıştı.