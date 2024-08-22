Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

22 Ağustos 2024 11:47 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:48

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başladı. 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman

SÜPER LİG'DE ERTELENEN MAÇLAR

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar nedeniyle Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor maçları ertelendi. Beşiktaş, Süper Lig 2024-2025 maç takviminde 3. haftayı BAY geçiyor.