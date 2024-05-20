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Süper Lig'de 38. haftanın programı belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 May 2024 13:43 - Güncelleme : 20 May 2024 13:54
Süper Lig&#039;de 38. haftanın programı belli oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı 38. haftanın programı açıklandı.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi. Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Lider Galatasaray 99, 2. Fenerbahçe ise 96 puanda.

Trendyol Süper Lig'de 38. haftanın programı açıklandı.

İşte TFF'nin açıkladığı son hafta programı;

Süper Lig'de 38. haftanın programı belli oldu - 1. Resim

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçları aynı saatte oynanacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de 38. haftanın programı belli oldu - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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