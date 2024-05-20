Süper Lig'de 38. haftanın programı belli oldu
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 May 2024 13:43 - Güncelleme : 20 May 2024 13:54
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı 38. haftanın programı açıklandı.
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi. Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Lider Galatasaray 99, 2. Fenerbahçe ise 96 puanda.
Trendyol Süper Lig'de 38. haftanın programı açıklandı.
İşte TFF'nin açıkladığı son hafta programı;
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçları aynı saatte oynanacak.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Kaynak: tgrthaber.com.tr