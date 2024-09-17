Süper Lig'de 5. hafta sona erdi! Lider değişmedi

17 Eylül 2024 04:47 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 04:58

Trendyol Süper Lig’e verilen aranın ardından 5. hafta, bugün oynanan Antalyaspor - Adana Demirspor müsabakasıyla tamamlandı. Ligin 5. haftasının önemli karşılaşmasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe ve Galatasaray derbi öncesi rakiplerini rahat geçti. Kasımpaşa'yı mağlup eden sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Son dakika | Süper Lig'de derbi tarihi ve saatleri belli oldu

Son dakika | Süper Lig'de derbi tarihi ve saatleri belli oldu

Trendyol Süper Lig​'de 5. hafta, 14 Eylül Cumartesi, 15 Eylül Pazar ve 16 Eylül Pazartesi günü oynanan maçlarla sona erdi. Haftanın kapanış karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

5. haftanın önemli maçında Trabzonspor​ ile Beşiktaş​ 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek 4. galibiyetini alan ve puanını 13'e yükselten Fenerbahçe​, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Haftanın en golcü takımı Galatasaray​ (5) olurken, oynanan 9 müsabakada toplam 23 gol atıldı.

FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligin 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Puanını 13’e yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY 4'TE 4 YAPTI

Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 5-0'lık skorla farklı mağlup etti. Bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde 4'te 4 yaptı ve 12 puanla 2. sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR YENİŞEMEDİ

Haftanın önemli karşılaşmasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran siyah-beyazlılar 4. sırada yer alırken, bordo-mavililer 3. maçında 3. beraberliğini aldı ve 13. basamağa yerleşti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Sivasspor - Gaziantep FK: 3-2

Samsunspor - Konyaspor: 0-1

Galatasaray - Çaykur Rizespor: 5-0

Bodrum FK - RAMS Başakşehir: 0-1

Kayserispor - Eyüpspor: 2-2

Kasımpaşa - Fenerbahçe: 0-2

Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1

Corendon Alanyaspor - Hatayspor: 0-0

Antalyaspor - Adana Demirspor: 2-1

NOT: Göztepe haftayı bay geçti.