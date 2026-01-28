Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Süper Lig’de ara transfer hareketliliği! Takımlar resmen şov yaptı, milyon dolarlık imzalar havada uçuştu: İşte takım takım transfer listesi

Ocak 28, 2026 12:11
1
Süper Lig’de ara transfer hareketliliği! Takımlar resmen şov yaptı, milyon dolarlık imzalar havada uçuştu: İşte takım takım transfer listesi

Süper Lig’de ara transfer dönemi bereketli geçiyor. Takımlarını güçlendirmek isteyen takımlar dünya çapında ünlü isimleri renklerine bağlarken yurt içinde de pek çok futbolcu takım değiştirdi. İşte Süper Lig 2025-2026 ara döneminde gerçekleşen transferlerin listesi…

2
Süper Lig’de ara transfer hareketliliği! Takımlar resmen şov yaptı, milyon dolarlık imzalar havada uçuştu: İşte takım takım transfer listesi

Süper Lig’de ara transfer dönemi 6 Şubat’ta sona erecek. İnce eleyip sık dokuyan kulüpler milyon dolarlık imzalarla takımlarına yeni kan getirdi. Transfer döneminin sona ermesine henüz bir haftadan fazla süre varken atılan imza sayısı 40’ı geçti…

3
Alexis Antunes

1- Alexis Antunes (Orta saha) | Servette → Göztepe

4
Deniz Türüç

2- Deniz Türüç (Sağ Kanat) | Başakşehir → Konyaspor

5
Anthony Musaba

3- Anthony Musaba (Sol kanat) | Samsunspor → Fenerbahçe

6
Sander Svendsen

4- Sander Svendsen (10 numara- Orta saha) | Viking → Konyaspor

7
Guilherme Luiz Oliveira da Silva

5 - Guilherme Luiz Oliveira da Silva (Forvet) | Ceara → Göztepe

8
Arif Boşluk

6- Arif Boşluk (Sol bek) | Trabzonspor → Konyaspor

9
Berkan Kutlu

7 - Berkan Kutlu (orta saha) Galatasaray → Konyaspor

10
Kamil Ahmet Çörekçi

8- Kamil Ahmet Çörekçi (Sağ Bek) | Hatayspor → Kasımpaşa

11
Ahmed Traore

9- Ahmed Traore (Kanat) | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

12
Chibuike Nwaiwu

10- Chibuike Nwaiwu (Stoper) | Wolfsberger → Trabzonspor

13
Abdul Kader Moussa Kone

11- Abdul Kader Moussa Kone (Forvet) | Fatih Karagümrük

14
Mert Günok

12- Mert Günok (Kaleci) | Beşiktaş → Fenerbahçe

15
İrfan Can Kahveci

13- İrfan Can Kahveci (Sağ kanat) | Fenerbahçe → Kasımpaşa

16
Mattéo Guendouzi

14 - Mattéo Guendouzi (Orta saha) Lazio → Fenerbahçe

17
Denis Razvan Radu

15- Denis Razvan Radu (Sağ bek) | Petrolul → Eyüpspor

18
Lenny Pintor

16- Lenny Pintor (Sağ kanat) | LASK→ Eyüpspor

19
İrfan Can Eğribayat

17- İrfan Can Eğribayat (Kaleci) | Fenerbahçe → Samsunspor

20
Yalçın Kayan

18- Yalçın Kayan (Orta saha) | Göztepe → Samsunspor

21
Victor Ntino-Emo Gidado

19- Victor Ntino-Emo Gidado (Orta saha) | NK Bravo → Gaziantep FK

22
Denis Draguş

20- Denis Draguş (Forvet) | Trabzonspor → Gaziantep FK

23
Mehmet Şamil Öztürk

21- Mehmet Şamil Öztürk (Kaleci) | Kayserispor → Göztepe

24
Karamba Gassama

22- Karamba Gassama (orta saha) Dinamo City → Gaziantep FK

25
Jerome Onguene

23- Jerome Onguene (Stoper) | Petrolul Ploiești → Eyüpspor

26
Charles-André Raux-Yao

24- Charles-André Raux-Yao (Ön Libero) | Stade Briochin → Eyüpspor

27
Saikuba Jarju

25- Saikuba Jarju (Sol Kanat) | Samsunspor

28
Ali Badra Diabaté

26- Ali Badra Diabaté (Stoper) | Genk II → Samsunspor

29
Kerem Demirbay

27 - Kerem Demirbay (Orta Saha) | Eyüpspor → Kasımpaşa

30
Adedire Awokoya Mebude

28 - Adedire Awokoya Mebude (Kanat) | Westerlo → Çaykur Rizespor

31
Angel Torres

29 - Angel Torres (Kanat) | Dinamo Kiev → Eyüpspor

32
Cenk Tosun

30 - Cenk Tosun (Forvet) | Fenerbahçe → Kasımpaşa

33
Elayis Tavşan

31 - Elayis Tavşan (Sağ kanat) | Verona → Samsunspor

34
Rodrigo Becao

32 - Rodrigo Becao (Stoper) | Fenerbahçe → Kasımpaşa

35
Görkem Sağlam

33 - Görkem Sağlam (Orta saha) | Hatayspor → Kayserispor

36
Semih Güler

34 - Semih Güler (Stoper) | Gaziantep FK → Kayserispor

37
Jadel Katongo

35 - Jadel Katongo (Stoper) | Manchester City U21 → Kayserispor

38
Jeferson Marinho dos Santos

36 - Jeferson Marinho dos Santos (Forvet) | Ponte Preta → Göztepe

39
Mathias Lovik

37 - Mathias Lovik (Sağ, sol bek) | Parma → Trabzonspor

40
Kouadou Jaures Assoumou

38 - Kouadou Jaures Assoumou (Sol kanat) | ESTAC Troyes → Samsunspor

41
Davide Biraschi

39 - Davide Biraschi (Stoper) Frosinone→ Fatih Karagümrük

42
Noa Lang

40 - Noa Lang (Sol Kanat) Napoli → Galatasaray

43
Bartuğ Elmaz

41 - Bartuğ Elmaz (Ön libero) Fenerbahçe → Fatih Karagümrük

44
Yáser Asprilla

42 - Yáser Asprilla (Sağ kanat) | Girona → Galatasaray

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.