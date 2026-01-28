Süper Lig’de ara transfer hareketliliği! Takımlar resmen şov yaptı, milyon dolarlık imzalar havada uçuştu: İşte takım takım transfer listesi

Kategoriler
Süper Lig’de ara transfer dönemi bereketli geçiyor. Takımlarını güçlendirmek isteyen takımlar dünya çapında ünlü isimleri renklerine bağlarken yurt içinde de pek çok futbolcu takım değiştirdi. İşte Süper Lig 2025-2026 ara döneminde gerçekleşen transferlerin listesi…
Süper Lig’de ara transfer dönemi 6 Şubat’ta sona erecek. İnce eleyip sık dokuyan kulüpler milyon dolarlık imzalarla takımlarına yeni kan getirdi. Transfer döneminin sona ermesine henüz bir haftadan fazla süre varken atılan imza sayısı 40’ı geçti…
1- Alexis Antunes (Orta saha) | Servette → Göztepe
2- Deniz Türüç (Sağ Kanat) | Başakşehir → Konyaspor
3- Anthony Musaba (Sol kanat) | Samsunspor → Fenerbahçe
4- Sander Svendsen (10 numara- Orta saha) | Viking → Konyaspor
5 - Guilherme Luiz Oliveira da Silva (Forvet) | Ceara → Göztepe
6- Arif Boşluk (Sol bek) | Trabzonspor → Konyaspor
7 - Berkan Kutlu (orta saha) Galatasaray → Konyaspor
8- Kamil Ahmet Çörekçi (Sağ Bek) | Hatayspor → Kasımpaşa
9- Ahmed Traore (Kanat) | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
10- Chibuike Nwaiwu (Stoper) | Wolfsberger → Trabzonspor
11- Abdul Kader Moussa Kone (Forvet) | Fatih Karagümrük
12- Mert Günok (Kaleci) | Beşiktaş → Fenerbahçe
13- İrfan Can Kahveci (Sağ kanat) | Fenerbahçe → Kasımpaşa
14 - Mattéo Guendouzi (Orta saha) Lazio → Fenerbahçe
15- Denis Razvan Radu (Sağ bek) | Petrolul → Eyüpspor
16- Lenny Pintor (Sağ kanat) | LASK→ Eyüpspor
17- İrfan Can Eğribayat (Kaleci) | Fenerbahçe → Samsunspor
18- Yalçın Kayan (Orta saha) | Göztepe → Samsunspor
19- Victor Ntino-Emo Gidado (Orta saha) | NK Bravo → Gaziantep FK
20- Denis Draguş (Forvet) | Trabzonspor → Gaziantep FK
21- Mehmet Şamil Öztürk (Kaleci) | Kayserispor → Göztepe
22- Karamba Gassama (orta saha) Dinamo City → Gaziantep FK
23- Jerome Onguene (Stoper) | Petrolul Ploiești → Eyüpspor
24- Charles-André Raux-Yao (Ön Libero) | Stade Briochin → Eyüpspor
25- Saikuba Jarju (Sol Kanat) | Samsunspor
26- Ali Badra Diabaté (Stoper) | Genk II → Samsunspor
27 - Kerem Demirbay (Orta Saha) | Eyüpspor → Kasımpaşa
28 - Adedire Awokoya Mebude (Kanat) | Westerlo → Çaykur Rizespor
29 - Angel Torres (Kanat) | Dinamo Kiev → Eyüpspor
30 - Cenk Tosun (Forvet) | Fenerbahçe → Kasımpaşa
31 - Elayis Tavşan (Sağ kanat) | Verona → Samsunspor
32 - Rodrigo Becao (Stoper) | Fenerbahçe → Kasımpaşa
33 - Görkem Sağlam (Orta saha) | Hatayspor → Kayserispor
34 - Semih Güler (Stoper) | Gaziantep FK → Kayserispor
35 - Jadel Katongo (Stoper) | Manchester City U21 → Kayserispor
36 - Jeferson Marinho dos Santos (Forvet) | Ponte Preta → Göztepe
37 - Mathias Lovik (Sağ, sol bek) | Parma → Trabzonspor
38 - Kouadou Jaures Assoumou (Sol kanat) | ESTAC Troyes → Samsunspor
39 - Davide Biraschi (Stoper) Frosinone→ Fatih Karagümrük
40 - Noa Lang (Sol Kanat) Napoli → Galatasaray
41 - Bartuğ Elmaz (Ön libero) Fenerbahçe → Fatih Karagümrük
42 - Yáser Asprilla (Sağ kanat) | Girona → Galatasaray