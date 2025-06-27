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 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de başkan istifası!

Süper Lig'de Antalyaspor için zor günler devam ediyor. İlk olarak Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı kulüpte, şimdi de başkan Sinan Boztepe'den istifa kararı geldi.

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Süper Lig'de başkan istifası!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 22:46

Antalyaspor'da Sinan Boztepe'den istifa kararı çıktı. Başkan, yönetimi toplayıp genel kurul kararı alacağını ve aday olmayacağını belirtti.

Süper Lig'de başkan istifası!

ANTALYASPOR'DA BAŞKAN GÖREVİ BIRAKIYOR

Antalyaspor AŞ Başkanı Boztepe, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında görevini bırakacağını bildirdi. Boztepe, "Antalyaspor Kulübü Derneği'nin genel kurulu yapıldı. AŞ tarafında da seçimli mali genel kurul yapılması istendi. Bizim derdimiz koltuk değil, hizmet. Pazartesi günü yönetimi toplayarak genel kurul kararı alacağız ve görevimden istifa edeceğim." dedi. Ayrıca vergi ve SGK borçları nedeniyle bazı yöneticilere haciz uygulandığını söyleyen Boztepe, "Yöneticilerimiz kendi şirketlerinden önce Antalyaspor'u düşündü. Ancak güvencesiz kalan bazı arkadaşlarımız istifa etti. Antalya'da kulübü oluşturan kurumlar birbirine karşı pozisyon aldı. Türkiye'nin hiçbir şehrinde böyle bir tablo yok." açıklamasını yaptı. Son olarak da mali detay veren başkan, "Hiç gelirimiz olmadan bu borçla kulübü bırakmak bile başarıdır. Art niyetli olsaydık 5 milyon Euro ile 2 futbolcuya imza attırır, oyuncu satışıyla alacaklarımızı alır, kulübü kilitlerdik." söyleminde bulundu.

Süper Lig'de başkan istifası!

Sıkça Sorulan Sorular

EMRE BELÖZOĞLU ANTALYASPOR'DAN NEDEN AYRILMIŞTI?
Başkan Sinan Boztepe, Emre hocanın ayrılığının yönetimsel sıkıntılardan kaynaklandığını ifade etmişti.
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#Kulüp Yönetimi
#Spor
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