Süper Lig'de başkan istifası!

Antalyaspor'da Sinan Boztepe'den istifa kararı çıktı. Başkan, yönetimi toplayıp genel kurul kararı alacağını ve aday olmayacağını belirtti.

ANTALYASPOR'DA BAŞKAN GÖREVİ BIRAKIYOR

Antalyaspor AŞ Başkanı Boztepe, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında görevini bırakacağını bildirdi. Boztepe, "Antalyaspor Kulübü Derneği'nin genel kurulu yapıldı. AŞ tarafında da seçimli mali genel kurul yapılması istendi. Bizim derdimiz koltuk değil, hizmet. Pazartesi günü yönetimi toplayarak genel kurul kararı alacağız ve görevimden istifa edeceğim." dedi. Ayrıca vergi ve SGK borçları nedeniyle bazı yöneticilere haciz uygulandığını söyleyen Boztepe, "Yöneticilerimiz kendi şirketlerinden önce Antalyaspor'u düşündü. Ancak güvencesiz kalan bazı arkadaşlarımız istifa etti. Antalya'da kulübü oluşturan kurumlar birbirine karşı pozisyon aldı. Türkiye'nin hiçbir şehrinde böyle bir tablo yok." açıklamasını yaptı. Son olarak da mali detay veren başkan, "Hiç gelirimiz olmadan bu borçla kulübü bırakmak bile başarıdır. Art niyetli olsaydık 5 milyon Euro ile 2 futbolcuya imza attırır, oyuncu satışıyla alacaklarımızı alır, kulübü kilitlerdik." söyleminde bulundu.