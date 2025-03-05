Süper Lig'de bir hoca ile daha yollar ayrıldı! Yerine Rıza Çalımbay geliyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da beklenen gelişme oldu ve teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı. Kırmızı-Beyazlı ekip kısa süre önce eski hocası Rıza Çalımbay ile anlaşmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Erdoğan, 19 Aralık 2024'te sözleşme imzalanan Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı. Yiğid yaklaşık 1,5 ay görevde kalabilen Erdoğan için bir teşekkür mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

4. ÇALIMBAY DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sivasspor’da 4. Rıza Çalımbay dönemi çok yakın. İç Anadolu ekibinde Sivaslı olan ve Sivasspor’da görev yaptığı dönemlerde takımı sürekli zirveye oynatan, ayrıca Türkiye Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, göreve en yakın isim olarak görülüyor. Ömer Erdoğan’ın resmi olarak ayrılığının açıklanmasının ardından, Çalımbay’ın Sivasspor ile anlaşmasının duyurulacağı öğrenildi.