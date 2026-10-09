Süper Lig'de bugün maç var mı? 9 Ekim Cuma maçlar başladı mı?

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İstanbul
“Bugün maç var mı, Süper Lig'de maçlar başladı mı, hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları futbol ve basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftası Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle açılıyor. Günün programında Trendyol 1. Lig karşılaşmalarının yanı sıra Bundesliga, Ligue 1, La Liga ve EuroLeague maçları da bulunuyor. İşte 9 Ekim Cuma gününün maç programı, başlama saatleri ve yayın kanalları.
9 Ekim Cuma günü Trendyol Süper Lig'de maç var. Ligin 7. haftasının açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İki haftalık milli aranın ardından sahaya çıkacak Galatasaray, taraftarı önünde üç puan hedefliyor. Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda puan arayacak. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın altı maçta 13 puanı, Kasımpaşa'nın ise 10 puanı bulunuyor. Maçın sonucu, ligin üst sıralarındaki dengeler açısından önem taşıyor.
9 Ekim 2026 Cuma günü futbol programı, Türkiye'deki lig karşılaşmalarından Avrupa'nın önemli liglerine uzanıyor. Trendyol 1. Lig'de dört maç oynanırken Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga'da da karşılaşmalar bulunuyor. Günün maçlarını takip etmek isteyenler, başlama saatlerini ve yayın kanallarını aşağıdaki programdan inceleyebilir.
Basketbolda da 9 Ekim Cuma günü EuroLeague heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında parkeye çıkarken Beşiktaş da Baskonia karşısında mücadele edecek. İki temsilcimizin karşılaşmaları, Avrupa basketbolunu takip eden taraftarların günün programında öne çıkardığı maçlar arasında bulunuyor.
Günün EuroLeague programında Barcelona ile Zalgiris Kaunas arasındaki mücadele de yer alıyor. Karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri şöyle:
|Saat
|Karşılaşma
|Organizasyon
|Yayın
|17.00
|Sivasspor – Pendikspor
|1. Lig
|TRT Spor
|17.00
|Bodrum FK – Keçiörengücü
|1. Lig
|beIN SPORTS 2
|20.00
|Galatasaray – Kasımpaşa
|Süper Lig
|beIN SPORTS 1
|20.00
|Van Spor – Bandırmaspor
|1. Lig
|TRT Spor
|20.00
|Ümraniyespor – Sarıyer
|1. Lig
|beIN SPORTS 2
|21.15
|Olympiakos – Anadolu Efes
|EuroLeague
|S Sport
|21.30
|Borussia Dortmund – Werder Bremen
|Bundesliga
|S Sport Plus
|21.30
|Barcelona – Zalgiris Kaunas
|EuroLeague
|S Sport Plus
|21.30
|Baskonia – Beşiktaş
|EuroLeague
|S Sport 2
|21.45
|Lens – Lyon
|Ligue 1
|beIN SPORTS 4
|22.00
|Malaga – Espanyol
|La Liga
|S Sport Plus