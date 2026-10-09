Süper Lig'de bugün maç var mı? 9 Ekim Cuma maçlar başladı mı?

“Bugün maç var mı, Süper Lig'de maçlar başladı mı, hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları futbol ve basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftası Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle açılıyor. Günün programında Trendyol 1. Lig karşılaşmalarının yanı sıra Bundesliga, Ligue 1, La Liga ve EuroLeague maçları da bulunuyor. İşte 9 Ekim Cuma gününün maç programı, başlama saatleri ve yayın kanalları.

9 EKİM CUMA SÜPER LİG'DE BUGÜN MAÇ VAR MI?

9 Ekim Cuma günü Trendyol Süper Lig'de maç var. Ligin 7. haftasının açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İki haftalık milli aranın ardından sahaya çıkacak Galatasaray, taraftarı önünde üç puan hedefliyor. Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda puan arayacak. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın altı maçta 13 puanı, Kasımpaşa'nın ise 10 puanı bulunuyor. Maçın sonucu, ligin üst sıralarındaki dengeler açısından önem taşıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

9 Ekim 2026 Cuma günü futbol programı, Türkiye'deki lig karşılaşmalarından Avrupa'nın önemli liglerine uzanıyor. Trendyol 1. Lig'de dört maç oynanırken Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga'da da karşılaşmalar bulunuyor. Günün maçlarını takip etmek isteyenler, başlama saatlerini ve yayın kanallarını aşağıdaki programdan inceleyebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG

20.00: Galatasaray – Kasımpaşa | beIN SPORTS 1

TRENDYOL 1. LİG

17.00: Sivasspor – Pendikspor | TRT Spor

Sivasspor – Pendikspor | TRT Spor 17.00: Bodrum FK – Keçiörengücü | beIN SPORTS 2

Bodrum FK – Keçiörengücü | beIN SPORTS 2 20.00: Van Spor – Bandırmaspor | TRT Spor

Van Spor – Bandırmaspor | TRT Spor 20.00: Ümraniyespor – Sarıyer | beIN SPORTS 2

AVRUPA LİGLERİ

21.30: Borussia Dortmund – Werder Bremen | S Sport Plus

Borussia Dortmund – Werder Bremen | S Sport Plus 21.45: Lens – Lyon | beIN SPORTS 4

Lens – Lyon | beIN SPORTS 4 22.00: Malaga – Espanyol | S Sport Plus

EUROLEAGUE'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Basketbolda da 9 Ekim Cuma günü EuroLeague heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında parkeye çıkarken Beşiktaş da Baskonia karşısında mücadele edecek. İki temsilcimizin karşılaşmaları, Avrupa basketbolunu takip eden taraftarların günün programında öne çıkardığı maçlar arasında bulunuyor.

Günün EuroLeague programında Barcelona ile Zalgiris Kaunas arasındaki mücadele de yer alıyor. Karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri şöyle:

21.15: Olympiakos – Anadolu Efes | S Sport

Olympiakos – Anadolu Efes | S Sport 21.30: Barcelona – Zalgiris Kaunas | S Sport Plus

Barcelona – Zalgiris Kaunas | S Sport Plus 21.30: Baskonia – Beşiktaş | S Sport 2