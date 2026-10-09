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Spor
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:44

Süper Lig'de bugün maç var mı? 9 Ekim Cuma maçlar başladı mı?

Süper Lig'de 9 Ekim 2026 Cuma günü maç heyecanı Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlıyor. Saat 20.00'de oynanacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de dört karşılaşma oynanırken Avrupa futbol ligleri ve EuroLeague'de de günün maçları sporseverleri bekliyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Süper Lig'de bugün maç var mı? 9 Ekim Cuma maçlar başladı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:44

“Bugün maç var mı, 'de maçlar başladı mı, hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda?” soruları futbol ve basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftası - mücadelesiyle açılıyor. Günün programında Trendyol 1. Lig karşılaşmalarının yanı sıra Bundesliga, Ligue 1, La Liga ve maçları da bulunuyor. İşte 9 Ekim Cuma gününün maç programı, başlama saatleri ve yayın kanalları.

9 EKİM CUMA SÜPER LİG'DE BUGÜN MAÇ VAR MI?

9 Ekim Cuma günü Trendyol Süper Lig'de maç var. Ligin 7. haftasının açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Süper Lig'de bugün maç var mı? 9 Ekim Cuma maçlar başladı mı?

İki haftalık milli aranın ardından sahaya çıkacak Galatasaray, taraftarı önünde üç puan hedefliyor. Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda puan arayacak. Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın altı maçta 13 puanı, Kasımpaşa'nın ise 10 puanı bulunuyor. Maçın sonucu, ligin üst sıralarındaki dengeler açısından önem taşıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA?

9 Ekim 2026 Cuma günü futbol programı, Türkiye'deki lig karşılaşmalarından Avrupa'nın önemli liglerine uzanıyor. Trendyol 1. Lig'de dört maç oynanırken Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga'da da karşılaşmalar bulunuyor. Günün maçlarını takip etmek isteyenler, başlama saatlerini ve yayın kanallarını aşağıdaki programdan inceleyebilir.

Süper Lig'de bugün maç var mı? 9 Ekim Cuma maçlar başladı mı?

TRENDYOL SÜPER LİG

  • 20.00: Galatasaray – Kasımpaşa | beIN SPORTS 1

TRENDYOL 1. LİG

  • 17.00: Sivasspor – Pendikspor | TRT Spor
  • 17.00: Bodrum FK – Keçiörengücü | beIN SPORTS 2
  • 20.00: Van Spor – Bandırmaspor | TRT Spor
  • 20.00: Ümraniyespor – Sarıyer | beIN SPORTS 2

AVRUPA LİGLERİ

  • 21.30: Borussia Dortmund – Werder Bremen | S Sport Plus
  • 21.45: Lens – Lyon | beIN SPORTS 4
  • 22.00: Malaga – Espanyol | S Sport Plus

 

EUROLEAGUE'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Basketbolda da 9 Ekim Cuma günü EuroLeague heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes, Olympiakos deplasmanında parkeye çıkarken Beşiktaş da Baskonia karşısında mücadele edecek. İki temsilcimizin karşılaşmaları, Avrupa basketbolunu takip eden taraftarların günün programında öne çıkardığı maçlar arasında bulunuyor.

Günün EuroLeague programında Barcelona ile Zalgiris Kaunas arasındaki mücadele de yer alıyor. Karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın bilgileri şöyle:

  • 21.15: Olympiakos – Anadolu Efes | S Sport
  • 21.30: Barcelona – Zalgiris Kaunas | S Sport Plus
  • 21.30: Baskonia – Beşiktaş | S Sport 2
SaatKarşılaşmaOrganizasyonYayın
17.00Sivasspor – Pendikspor1. LigTRT Spor
17.00Bodrum FK – Keçiörengücü1. LigbeIN SPORTS 2
20.00Galatasaray – KasımpaşaSüper LigbeIN SPORTS 1
20.00Van Spor – Bandırmaspor1. LigTRT Spor
20.00Ümraniyespor – Sarıyer1. LigbeIN SPORTS 2
21.15Olympiakos – Anadolu EfesEuroLeagueS Sport
21.30Borussia Dortmund – Werder BremenBundesligaS Sport Plus
21.30Barcelona – Zalgiris KaunasEuroLeagueS Sport Plus
21.30Baskonia – BeşiktaşEuroLeagueS Sport 2
21.45Lens – LyonLigue 1beIN SPORTS 4
22.00Malaga – EspanyolLa LigaS Sport Plus
ETİKETLER
#galatasaray
#Süper Lig
#kasımpaşa
#euroleague
#beın sports
#Spor
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