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 | Burak Ayaydın

Süper Lig’de Cenk Tosun transferi: Fenerbahçe’de zamansız ayrılık!

Süper Lig’de Cenk Tosun ve Fenerbahçe kritiği yapılıyor. Fenerbahçe’de ikinci planda kalan Cenk Tosun, an itibarıyla Süper Lig ekiplerinin gözdesi olmuş durumda. İşte flaş transfere dair tüm ayrıntılar.

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Süper Lig’de Cenk Tosun transferi: Fenerbahçe’de zamansız ayrılık!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 17:57

Fenerbahçe camiasında tarafından zamansız bir ayrılık bekleniyor. Fenerbahçe’de yeterince forma şansı bulamayan Cenk Tosun, Süper Lig ekiplerince transfer listelerinin başına yazıldı ve temaslar başladı.

FENERBAHÇE’DE ZAMANSIZ AYRILIK: SÜPER LİG’DE CENK TOSUN TRANSFERİ

Fenerbahçe’de gelecek sezon planlamaları detaylıca devam ederken, Cenk Tosun konusu ise büyük bir belirsizliğe sebep olmuş durumda! Fenerbahçe yönetimince başrolde düşünülmeyecek olan Cenk Tosun, yüksek maaşıyla da bu süreçte ayrıca dikkat çekiyor. Esasen ise Cenk Tosun, Fenerbahçe’deki maaş kritiği sebebiyle Süper Lig ekiplerinin ilgisine temkinli yaklaşıyor ve transfer ihtimalinin güçlenmesini bekliyor. Diğer taraftaysa gelişmelerden hareketle Cenk Tosun için ‘veda’ ihtimalini gözeten Fenerbahçeli yöneticiler, yıldız golcünün sürpriz kararına göre son anda farklı planlar yapmak ve yeni transfer girişimlerinde bulunmak zorunda kalabilir.

Süper Lig’de Cenk Tosun transferi: Fenerbahçe’de zamansız ayrılık!

SÜPER LİG’DE CENK TOSUN TRANSFERİ

Süper Lig’de birkaç takımın menajerler aracılığıyla resmen temaslarda bulunduğu Cenk Tosun, şu ana kadar tatmin edici bir maaş teklifi almadı ve tüm transfer tekliflerini bekletmeye karar verdi. Halihazırda Cenk Tosun sürecinin maddi sınırlara takıldığını gözeten Süper Lig kulüpleri, deneyimli hücumcunun maaşında indirime gitme seçeneğini değerlendirmesini bekliyor ve gidişata göre Cenk Tosun’a hızlıca imza attırmaya hazırlanıyor.

Süper Lig’de Cenk Tosun transferi: Fenerbahçe’de zamansız ayrılık!

CENK TOSUN FENERBAHÇE’DE YETERİNCE ŞANS BULAMAMIŞTI

Beşiktaş’taki yükseliş döneminin ardından 22.5 milyon Euro bonservisle Everton’a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere sürecinin ardından ise büyük bir düşüşe geçmiş ve geri döndüğü Beşiktaş’ta istenilen düzeye ulaşamamıştı. Akabindeki zamanda ise Fenerbahçe tarafından sürpriz şekilde transfer edilen Cenk Tosun, sarı lacivertli kulüpte de çok forma şansı bulamadı ve maç ritmini bir türlü yakalayamadı.

Süper Lig’de Cenk Tosun transferi: Fenerbahçe’de zamansız ayrılık!

CENK TOSUN İÇİN SÜPER LİG’DE MİLLİ TAKIM KRİTİĞİ

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’na katılma hedefini düşünen Cenk Tosun, Süper Lig’de düzenli olarak forma bulması halinde yeniden A Milli Takım’a dönebileceğini ve geniş kadroda yer alarak 2026 Dünya Kupası’na katılabileceğini tasarlıyor.

Süper Lig’de Cenk Tosun transferi: Fenerbahçe’de zamansız ayrılık!

CENK TOSUN İÇİN TRANSFERDE ‘SON DANS’ HAMLESİ

Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılmak ve Japonya’ya giderek yeni bir sayfa açmak isteyen Cenk Tosun’a, sarı lacivertli yönetimden izin çıkmamıştı. Tüm yaşananlardan hareketle bugün gelinen noktada Süper Lig özelinde son kez iyi bir transfer gerçekleştirmek isteyen Cenk Tosun, esasen ise kariyerine güzel bir final yapmak ve futbol hayatını anlamlı bir şekilde sonlandırmak istiyor.

Süper Lig’de Cenk Tosun transferi: Fenerbahçe’de zamansız ayrılık!

CENK TOSUN VE FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe formasıyla toplamda 22 maça çıkan Cenk Tosun, bu süreçte sadece 343 dakika süre almış ve 2 gol ile 1 asist katkısı sağlamıştı.

Süper Lig’de Cenk Tosun transferi: Fenerbahçe’de zamansız ayrılık!

Sıkça Sorulan Sorular

CENK TOSUN'UN FENERBAHÇE İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR?
Tosun Paşa, sarı lacivertli kulüple kontratının son senesine girmiş durumda.
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#Spor
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