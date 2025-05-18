Süper Lig'de dananın kuyruğu kopuyor! Kritik maçların VAR hakemleri belli oldu

Şampiyonluk ve küme düşme hattını ilgilendiren 36. hafta karşılaşmalarında görev alacak VAR hakemleri açıklandı. Galatasaray - Kayserispor maçında Özgür Yankaya, Fenerbahçe - Eyüpspor mücadelesinde ise Abdullah Buğra Taşkınsoy VAR olarak görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'de kritik 36. hafta karşılaşmalarında görev alacak Video Yardımcı Hakemler (VAR) Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Şampiyonluk yarışının iki güçlü adayı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı bu akşamki mücadeleler saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray’ın evinde Kayserispor’u ağırlayacağı karşılaşmada VAR görevini Özgür Yankaya üstlenecek. Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile oynayacağı maçta ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ekran başında olacak.
Haftanın diğer maçlarında görev yapacak VAR hakemleri ise şöyle:
Samsunspor - Sivasspor: Jonas Hansen
Bodrum FK - Trabzonspor: Luis Godinho
Alanyaspor - Beşiktaş: Josef Spurny
Antalyaspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
Çaykur Rizespor - Göztepe: Ümit Öztürk
Kasımpaşa - Başakşehir: Arda Kardeşler