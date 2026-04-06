Süper Lig’de en çok asist yapan futbolcular belli oldu: Zirve her an değişebilir

Süper Lig’de asist tahtına oturmak için futbolcuların kıyasıya rekabeti devam ediyor. 2025-2026 sezonunun bitmesine kısa süre kala Süper Lig’in zirvesinde şampiyonluk yarışı daha da alevlendi. Galatasaray’ın Trabzonspor’a yenilmesi, Fenerbahçe’nin ise Beşiktaş’ı mağlup etmesi şampiyonluk hesaplarını değiştirirken, gözler Süper Lig’de en çok asist yapan futbolculara çevrildi…
Süper Lig’de takımlarını şampiyonluğa taşımak için ter döken futbolcular, attıkları goller kadar yaptıkları asistlerle de adlarından söz ettiriyor. Bu kapsamda ligin tamamlanmasına artık sayılı maçlar kala en çok asist yapan futbolcular da belli oldu. Ancak birçok futbolcu arasında sadece birer asist fark bulunurken, asist tahtı yarışında zirve her an değişebilir görünüyor. İşte 2025-2026 Trendyol Süper Lig’de en çok asist yapan futbolcular…
10- Alexandru Maxim | Gaziantep FK | 7 asist
9- Florent Hadergjonaj | Alanyaspor | 7 asist
8- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 6 asist
7- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 8 asist
6- Vaclav Cerny | Beşiktaş | 8 asist
5- Drissa Camara | Gaziantep FK | 8 asist
4- Yunus Akgün | Galatasaray | 9 asist
3- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 11 asist
2- Oleksandr Zubkov | Trabzonspor | 11 asist
1- Marco Asensio | Fenerbahçe | 13 asist