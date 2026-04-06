Süper Lig’de en çok asist yapan futbolcular belli oldu: Zirve her an değişebilir

1
Süper Lig’de en çok asist yapan futbolcular belli oldu: Zirve her an değişebilir

Süper Lig’de asist tahtına oturmak için futbolcuların kıyasıya rekabeti devam ediyor. 2025-2026 sezonunun bitmesine kısa süre kala Süper Lig’in zirvesinde şampiyonluk yarışı daha da alevlendi. Galatasaray’ın Trabzonspor’a yenilmesi, Fenerbahçe’nin ise Beşiktaş’ı mağlup etmesi şampiyonluk hesaplarını değiştirirken, gözler Süper Lig’de en çok asist yapan futbolculara çevrildi…

Süper Lig’de en çok asist yapan futbolcular belli oldu: Zirve her an değişebilir

Süper Lig’de takımlarını şampiyonluğa taşımak için ter döken futbolcular, attıkları goller kadar yaptıkları asistlerle de adlarından söz ettiriyor. Bu kapsamda ligin tamamlanmasına artık sayılı maçlar kala en çok asist yapan futbolcular da belli oldu. Ancak birçok futbolcu arasında sadece birer asist fark bulunurken, asist tahtı yarışında zirve her an değişebilir görünüyor. İşte 2025-2026 Trendyol Süper Lig’de en çok asist yapan futbolcular…

Alexandru Maxim

2025-2026 TRENDYOL SÜPER LİG’DE EN ÇOK ASİST YAPAN FUTBOLCULAR

10- Alexandru Maxim | Gaziantep FK | 7 asist

Florent Hadergjonaj

9- Florent Hadergjonaj | Alanyaspor | 7 asist

Dorgeles Nene

8- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 6 asist

Orkun Kökçü

7- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 8 asist

Vaclav Cerny

6- Vaclav Cerny | Beşiktaş | 8 asist

Drissa Camara

5- Drissa Camara | Gaziantep FK | 8 asist

Yunus Akgün

4- Yunus Akgün | Galatasaray | 9 asist

Barış Alper Yılmaz

3- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 11 asist

Oleksandr Zubkov

2- Oleksandr Zubkov | Trabzonspor | 11 asist

Marco Asensio

1- Marco Asensio | Fenerbahçe | 13 asist

