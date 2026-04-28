Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig’de 31. hafta geride kalırken, lider Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek en yakın rakibiyle puan farkını bitime 3 hafta kala 7'ye yükseltti. Trabzonspor'un da Konyaspor deplasmanından puansız dönmesiyle birlikte futbol dünyasının gözü kulağı veri analiz sitelerine çevrildi. Euro Club Index, ligin geri kalanını simüle ederek sezon sonu oluşacak puan tablosunu ve şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. İşte devlerin yarışı ve küme düşme hattındaki son durum...

2
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası geride kalırken, Galatasaray 74 puanla zirvede, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 67 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 65 puanla 3. sırada konumlandı.

3
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

Futbol veri sitesi Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi. İşte Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

 

4
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

18- FATİH KARAGÜMRÜK: 24 PUAN

5
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

17- EYÜPSPOR: 28 PUAN

6
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

16- KAYSERİSPOR: 26 PUAN

7
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

15- ANTALYASPOR: 31 PUAN

8
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

14- GENÇLERBİRLİĞİ: 31 PUAN

9
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

13- KASIMPAŞA: 34 PUAN

10
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

12- ALANYASPOR: 39 PUAN

11
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

11- GAZİANTEP FK: 40 PUAN

12
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

10- KOCAELİSPOR: 40 PUAN

13
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

9- ÇAYKUR RİZESPOR: 41 PUAN

14
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

8- KONYASPOR: 41 PUAN

15
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

7- SAMSUNSPOR: 47 PUAN

16
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

6- GÖZTEPE: 54 PUAN

17
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

5- BAŞAKŞEHİR: 55 PUAN

18
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

4- BEŞİKTAŞ: 63 PUAN

19
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

3- TRABZONSPOR: 72 PUAN

Şampiyonluk şansı: %0.1

Geçen hafta: %0.3

20
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

2- FENERBAHÇE: 74 PUAN

Şampiyonluk şansı: %0.1

Geçen hafta: %7.1

21
Süper Lig'de erken final: Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

1- GALATASARAY: 82 PUAN

Şampiyonluk şansı: %99.8

Geçen hafta: %92.6

