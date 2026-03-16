Süper Lig’de geri sayım başladı: Şampiyonluk yarışında gözler Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın kalan maçlarında

Süper Lig’de geri sayım başladı. Sezonun sona ermesine sadece 8 hafta kaldı ve alınacak tüm puanlar artık altın değerinde. Son üç yılın şampiyonu Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7’ye yükseltirken, Trabzonspor şampiyonluk yarışından kopmuş değil. Şimdi ise gözler Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın kalan maçlarında…
Heyecan ve sürprizlerle dolu 2025-2026 Trendyol Süper Lig’inin tamamlanmasına son 8 maç kaldı. Ligin lideri Galatasaray rakipleri ile arasındaki puan farkını açarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmanın planını yaparken, hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor puan kaybetmeksizin zirve yarışında yer almak istiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın kalan maçlarına bakıldığında ise ligin kaderini belirleyecek derbiler heyecan dozunu yükseltiyor. İşte ayrıntılar…
27. HAFTA: Göztepe-Galatasaray
28. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray
29. HAFTA: Galatasaray-Kocaelispor
30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray
33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor
34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray
27. HAFTA: Fenerbahçe-Gaziantep FK
28. HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş
29. HAFTA: Kayserispor-Fenerbahçe
30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir
33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe
34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor
27. HAFTA: Eyüpspor-Trabzonspor
28. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray
29. HAFTA: Alanyaspor-Trabzonspor
30. HAFTA: Trabzonspor-Başakşehir
31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor
32. HAFTA: Trabzonspor-Göztepe
33. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor
34. HAFTA: Trabzonspor-Gençlerbirliği
27. HAFTA: Beşiktaş-Kasımpaşa
28. HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş
29. HAFTA: Beşiktaş-Antalyaspor
30. HAFTA: Samsunspor- Beşiktaş
31. HAFTA: Beşiktaş-Karagümrük
32. HAFTA: Gaziantep FK- Beşiktaş
33. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor
34. HAFTA: Rizespor-Beşiktaş