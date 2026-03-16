Süper Lig'de geri sayım başladı: Şampiyonluk yarışında gözler Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın kalan maçlarında

Süper Lig’de geri sayım başladı. Sezonun sona ermesine sadece 8 hafta kaldı ve alınacak tüm puanlar artık altın değerinde. Son üç yılın şampiyonu Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7’ye yükseltirken, Trabzonspor şampiyonluk yarışından kopmuş değil. Şimdi ise gözler Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın kalan maçlarında…

Heyecan ve sürprizlerle dolu 2025-2026 Trendyol Süper Lig’inin tamamlanmasına son 8 maç kaldı. Ligin lideri Galatasaray rakipleri ile arasındaki puan farkını açarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmanın planını yaparken, hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor puan kaybetmeksizin zirve yarışında yer almak istiyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın kalan maçlarına bakıldığında ise ligin kaderini belirleyecek derbiler heyecan dozunu yükseltiyor. İşte ayrıntılar…

GALATASARAY (64 PUAN):

27. HAFTA: Göztepe-Galatasaray

28. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray

29. HAFTA: Galatasaray-Kocaelispor

30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray

31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray

33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor

34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray

FENERBAHÇE (57 PUAN):

27. HAFTA: Fenerbahçe-Gaziantep FK

28. HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş

29. HAFTA: Kayserispor-Fenerbahçe

30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir

33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe

34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor

TRABZONSPOR (57 PUAN):

27. HAFTA: Eyüpspor-Trabzonspor

28. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray

29. HAFTA: Alanyaspor-Trabzonspor

30. HAFTA: Trabzonspor-Başakşehir

31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor

32. HAFTA: Trabzonspor-Göztepe

33. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor

34. HAFTA: Trabzonspor-Gençlerbirliği

BEŞİKTAŞ (49 PUAN):

27. HAFTA: Beşiktaş-Kasımpaşa

28. HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş

29. HAFTA: Beşiktaş-Antalyaspor

30. HAFTA: Samsunspor- Beşiktaş

31. HAFTA: Beşiktaş-Karagümrük

32. HAFTA: Gaziantep FK- Beşiktaş

33. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor

34. HAFTA: Rizespor-Beşiktaş

