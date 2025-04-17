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 | Suat Vilgen

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı 2 maçla başlayacak. Ligde yeni hafta öncesinde TFF Merkez Hakem Kurulu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.

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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte haftanın programı
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 14:41

Şampiyonluk yarışının kızıştığı Süper Lig’de 32. haftanın hakemleri belli oldu. Gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında olacak. Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32. haftası 18 Nisan Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın hakem kadrosunu açıkladı. Liderlik ve küme düşme hattındaki mücadeleler, birbirinden kritik karşılaşmalara sahne olacak.

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte haftanın programı
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AÇILIŞ MAÇI LİDERİN

Haftanın açılışında Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Aynı saatte Atakaş Hatayspor, iç sahada TÜMOSAN Konyaspor'la kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında Aslan'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü Kayserispor'u ağırlayacak.

Öte yandan Beşiktaş, cumartesi günü Göztepe deplasmanına çıkarken; Trabzonspor ise Adana Demirspor karşısında puan arayacak.

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SÜPER LİG 32. HAFTA PROGFRAMI VE HAKEMLER

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 32. haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

18 Nisan Cuma

20.00 | Atakaş Hatayspor - TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 | Galatasaray - Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

19 Nisan Cumartesi

13.30 | Kasımpaşa - Net Global Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 | Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 | Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün

20 Nisan Pazar

13.30 | RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçü

16.00 | Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk

19.00 | Fenerbahçe - Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır

21 Nisan Pazartesi

20.00 | Corendon Alanyaspor - Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTECEK?
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 1 Haziran günü gerçekleşecek maçların ardından noktalancak
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#Süper Lig Maçları
#haftanın hakemleri
#haftanın programı
#Spor
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