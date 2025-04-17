Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! İşte haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı 2 maçla başlayacak. Ligde yeni hafta öncesinde TFF Merkez Hakem Kurulu maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu.
Şampiyonluk yarışının kızıştığı Süper Lig’de 32. haftanın hakemleri belli oldu. Gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında olacak. Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 32. haftası 18 Nisan Cuma günü oynanacak iki maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın hakem kadrosunu açıkladı. Liderlik ve küme düşme hattındaki mücadeleler, birbirinden kritik karşılaşmalara sahne olacak.
Haftanın açılışında Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Aynı saatte Atakaş Hatayspor, iç sahada TÜMOSAN Konyaspor'la kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışında Aslan'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü Kayserispor'u ağırlayacak.
Öte yandan Beşiktaş, cumartesi günü Göztepe deplasmanına çıkarken; Trabzonspor ise Adana Demirspor karşısında puan arayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 32. haftanın maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:
18 Nisan Cuma
20.00 | Atakaş Hatayspor - TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 | Galatasaray - Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
19 Nisan Cumartesi
13.30 | Kasımpaşa - Net Global Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 | Adana Demirspor - Trabzonspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 | Göztepe - Beşiktaş: Ozan Ergün
20 Nisan Pazar
13.30 | RAMS Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçü
16.00 | Çaykur Rizespor - ikas Eyüpspor: Ümit Öztürk
19.00 | Fenerbahçe - Bellona Kayserispor: Oğuzhan Çakır
21 Nisan Pazartesi
20.00 | Corendon Alanyaspor - Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan