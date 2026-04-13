Süper Lig’de kalan maçlar şampiyonu belirleyecek! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hangi hafta kimle oynayacak? İşte son 5 haftanın fikstürü

Süper Lig’in bitimine son 5 hafta kala şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başlandı. 29. Haftanın sonuna gelindiğinde ligin zirvesindeki Galatasaray 68 puanla liderlik koltuğunu kaybetmemek için mücadele ediyor. Fenerbahçe ise birçok eksiğine rağmen bu sezon liderlik yarışından kopmadı ve 66 puanla ikinci sırada zirveyi zorluyor. Trabzonspor ise bir ara koptuğu zirve yarışına fırtına gibi geri döndü ve 64 puanla ligin üçüncü sırasına yerleşti. Geriye her bir puanın altın değerini taşıdığı 5 hafta kaldı. Yapılan her hata takımları zirve yarışından koprabilecek kapasiteye sahip. Bu nedenle de milyonlarca futbol severin gözü Süper Lig’de son 5 haftada oynanacak maçlara çevrildi. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un kalan maçları…