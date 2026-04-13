Süper Lig'de kalan maçlar şampiyonu belirleyecek! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hangi hafta kimle oynayacak? İşte son 5 haftanın fikstürü

GİRİŞ:
13.04.2026
10:16
13.04.2026
10:21
Süper Lig’de kalan maçlar şampiyonu belirleyecek! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hangi hafta kimle oynayacak? İşte son 5 haftanın fikstürü

Trendyol Süper Lig’de kartlar yeniden dağıtıldı. Galatasaray’ın 28. Haftada Trabzonspor’a yenilmesi, şampiyonluk yarışına Karadeniz ekibinin de dahil olmasını sağlamıştı. Sarı kırmızılı ekip Kocaelispor karşısında 1 puana razı olunca ligin zirvesindeki rekabet daha da kızıştı. Bu kapsamda görünen o ki Süper Lig’de kaşan maçlar şampiyonu belirleyecek. Peki, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor hangi hafta kimle oynayacak? İşte son 5 haftanın fikstürü

Süper Lig’in bitimine son 5 hafta kala şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başlandı. 29. Haftanın sonuna gelindiğinde ligin zirvesindeki Galatasaray 68 puanla liderlik koltuğunu kaybetmemek için mücadele ediyor. Fenerbahçe ise birçok eksiğine rağmen bu sezon liderlik yarışından kopmadı ve 66 puanla ikinci sırada zirveyi zorluyor. Trabzonspor ise bir ara koptuğu zirve yarışına fırtına gibi geri döndü ve 64 puanla ligin üçüncü sırasına yerleşti. Geriye her bir puanın altın değerini taşıdığı 5 hafta kaldı. Yapılan her hata takımları zirve yarışından koprabilecek kapasiteye sahip. Bu nedenle de milyonlarca futbol severin gözü Süper Lig’de son 5 haftada oynanacak maçlara çevrildi. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un kalan maçları…

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

  • 30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray
  • 31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
  • 32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray
  • 33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor
  • 34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

  • 30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
  • 31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
  • 32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir
  • 33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe
  • 34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor

TRABZONSPOR’UN KALAN MAÇLARI

  • 30. HAFTA: Trabzonspor-Başakşehir
  • 31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor
  • 32. HAFTA: Trabzonspor-Göztepe
  • 33. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor
  • 34. HAFTA: Trabzonspor-Gençlerbirliği

