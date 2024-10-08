Süper Lig'de kıyım başladı! İlk 8 haftada 4 teknik direktöre veda

08 Ekim 2024 11:46 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 11:46

Geçen sezon ilk 17 haftada 18 teknik adamın gönderildiği Süper Lig'de bu sezonda kıyım yaşanıyor. Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken bu süreçte 4 takım teknik direktör değişikliğine gitti. İşte detaylar...

Süper Lig’de bazı takımlar beklentilerin altında kalırken ilk 8 haftada teknik direktör değişiklikleri gündeme geldi. Ligde 8 hafta geride kalırken, iki hafta milli maç arasına gidildi. Bu süreçte ligde galibiyeti olmayan Adana Demirspor​, Hatayspor​ ve Kayserispor​ teknik direktör değişikliğine gitti. Üç büyüklerin gerisinde kalan Trabzonspor ise teknik direktör koltuğuna Şenol Güneş’i getirdi.

İLK AYRILIK TRABZONSPOR'DA

Geçen sezon Nenad Bjelica'nın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Abdullah Avcı’nın Trabzonspor’daki macerası sonlandı. 12 Ekim 2023'te yeniden Trabzonspor ile anlaşan Avcı, Avrupa kupalarında önce UEFA Avrupa Ligi, daha sonra da UEFA Konferans Ligi elemelerinde başarısız oldu. Beklentileri karşılayamayan Abdullah Avcı Eyüpspor maçı öncesi ayrıldı yerine Şenol Güneş ile sözleşme imzalandı.

HATAY'I LİGDE TUTTU, YOLLAR AYRILDI

Geçtiğimiz sezonun son haftalarına girilirken ligde kalma mücadelesi veren Hatayspor'da Özhan Pulat, mayıs ayında teknik direktör olarak göreve başladı ve aldığı başarılı sonuçlarla takımı ligde tuttu. Yeni sezona da Pulat ile başlayan bordo-beyazlılar, 4. hafta itibarıyla teknik adam değişikliğine gitti. Pulat, ligde 4 maça çıkarken 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın göreve geldiği Hatayspor, Süper Lig​'in ilk 8 haftasında henüz galibiyetle tanışamadı.

İLK YABANCI AYRILIĞI ADANA DEMİRSPOR'DAN

Süper Lig'de 6 yabancı teknik direktörden biri olan Michael Valkanis, bu sezon görevden ayrılan ilk yabancı teknik adam oldu. Transfer tahtası kapalı olan kulüplerden biri olan ve sezona transfer yapamadan başlayan Adana Demirspor, Valkanis yönetiminde ilk 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Kötü sonuçların ardından yönetim, Avustralyalı teknik adamla yollarını ayırırken, takımda yardımcı teknik direktör olan Serkan Damla, boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

BURAK YILMAZ 8 AY KALDI

Yaz transfer döneminde transfer tahtası kapalı olan kulüplerden Kayserispor da teknik direktör değişikliğine gitti. Ocak ayında sarı-kırmızılı kulübün başına geçen Burak Yılmaz, ligi 14. sırada tamamladı. Bu sezona üst üste puan kayıplarıyla başlayan genç teknik adam, 7. haftada karşılaştığı Beşiktaş’a 3-0 mağlup olarak, basın toplantısında istifa kararı aldı. Burak Yılmaz, bu sezon Kayseri ekibiyle 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak kötü gidişatı önleyemedi.

GEÇEN SEZON 8 HAFTADA KIYIM YAŞANMIŞTI

2023-2024 sezonu 8. haftada 9 takım teknik direktör değişikliğine giderken, bu sezon bu sayının yarısından az olması dikkat çekti. Süper Lig'de 8. haftalar itibarıyla son yıllarda en az değişiklik 2020-2021 sezonunda (2) yaşanırken, 2019-2020 ve 2022-2023 sezonlarında 3 takım teknik adam değişikliğine gitti. Sezon içerisinde birçok takımın teknik direktör değişikliğine gittiği 2021-2022 sezonunda ise ilk 8 haftada 6 takım bu durumu yaşadı. Geçtiğimiz sezon ilk 17 haftada ise 18 teknik adam gönderildi.