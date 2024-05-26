Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu! 

26 May 2024 20:57 - Güncelleme : 26 May 2024 21:41

G.Saray ve F.Bahçe gelecek sezon hangi turda olacak?

G.Saray ve F.Bahçe gelecek sezon hangi turda olacak?

Trendyol Süper Lig'de 38'inci ve son hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla sona eriyor. Şampiyonluk hesaplarının yer aldığı kritik haftada gözler bir yandan da düşme hattına çevrildi.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında skoru 87 ve 90'da 90+7'de Enis Destan'ın attığı gollerle 4-2'ye getirdi.

Güncel puan durumuna göre ligden düşen sonuncu takım Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü oldu.

Trabzonspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Ankaragücü lige veda eden son takım oldu.

Bu sonuçlarla küme düşen takımlar şu şekilde;

İstanbulspor

Pendikspor

Fatih Karagümrük

Ankaragücü

EMRE BELÖZOĞLU İLE YOLLAR AYRILDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, karşılaşmaların ardından ligden düşen Başkent temsilcisi, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.