Süper Lig’de piyasa değerleri güncellendi! En değerli Türk futbolcu unvanı el değiştirdi

Mart 06, 2026 11:29
Süper Lig'de taşlar yerinden oynadı. Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt, 5 Mart 2026 itibarıyla Süper Lig oyuncularının piyasa değerlerini güncelledi. Milyon euroluk değişimlerin yaşandığı listede, sürpriz isimler değerini ikiye katladı. İşte dev güncelleme sonrası Trendyol Süper Lig'de yeni piyasa değerleri...

Transfermarkt, 5 Mart 2026 itibarıyla Trendyol Süper Lig’in piyasa değerlerini resmen güncelledi. Milyon euroluk artışların yaşandığı listede "En Değerli Türk Oyuncu" unvanı el değiştirirken, bazı yıldız isimlerin yaşadığı sert düşüş ise taraftarları şaşırttı.

EN DEĞERLİ YERLİ OYUNCU DEĞİŞTİ: BARIŞ ALPER YILMAZ!

Güncellemenin en çok konuşulan olaylarından biri yerli zirvesinde yaşandı. Değerini 2 milyon euro daha artıran Barış Alper Yılmaz, 26 milyon euro piyasa değerine ulaştı. Bu artışla birlikte milli yıldız, Orkun Kökçü’yü (25 milyon euro) geride bırakarak Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu oldu.

DEĞERİNİ UÇURAN İSİM: SİDİKİ CHERİF

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Sidiki Cherif, bu güncellemenin mutlak galibi oldu. Piyasa değerini tam 11 milyon euro birden artıran Fransız forvet, değerini 18 milyon euro seviyesine çıkardı. Cherif, ligde en çok değer kazanan oyuncu olarak dikkatleri üzerine çekti.

EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI: EDSON ALVAREZ

Piyasa değerinde en sert düşüşü yaşayan isim Fenerbahçeli Edson Alvarez oldu. Meksikalı oyuncu, 4 milyon euro'luk kayıpla büyük bir düşüş yaşadı. Onu 3’er milyon euro’luk değer kaybıyla Wilfried Singo ve Andre Onana takip etti.

İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...

10. EDSON ÁLVAREZ (FENERBAHÇE): 18 M€

9. LEROY SANÉ (GALATASARAY): 22 M€

8. GABRİEL SARA (GALATASARAY): 22 M€

7. KEREM AKTÜRKOĞLU (FENERBAHÇE): 22 M€

6. NOA LANG (GALATASARAY): 25 M€

5. WİLFRİED SİNGO (GALATASARAY): 25 M€

4. ORKUN KÖKÇÜ (BEŞİKTAŞ): 25 M€

3. BARIŞ ALPER YILMAZ (GALATASARAY): 26 M€

2. MATTÉO GUENDOUZİ (FENERBAHÇE): 28 M€

1. VİCTOR OSİMHEN (GALATASARAY): 75 M€

