Süper Lig’de piyasa değerleri güncellendi! En değerli Türk futbolcu unvanı el değiştirdi

EN DEĞERLİ YERLİ OYUNCU DEĞİŞTİ: BARIŞ ALPER YILMAZ!

Güncellemenin en çok konuşulan olaylarından biri yerli zirvesinde yaşandı. Değerini 2 milyon euro daha artıran Barış Alper Yılmaz, 26 milyon euro piyasa değerine ulaştı. Bu artışla birlikte milli yıldız, Orkun Kökçü’yü (25 milyon euro) geride bırakarak Süper Lig'in en değerli Türk oyuncusu oldu.