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Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte son hafta maçları

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 May 2024 09:47 - Güncelleme : 20 May 2024 09:48
Süper Lig&#039;de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte son hafta maçları

Fenerbahçe Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı RAMS Park'ta 1-0 yendi. Bu sonuçla şampiyonluk son haftaya kaldı. İşte Süper Lig'de 38. hafta maç programı...

Trendyol Süper Lig’de 37. hafta maçları derbi heyecanıyla tamamlandı. 10 kişi kalan Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray’ı 1-0 yendi. Olaylı maçın sonucu şampiyonluk son haftaya kaldı.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte son hafta maçları - 1. Resim

SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray 99 puanla birinci, Fenerbahçe 96 puanla ikinci, Trabzonspor 64 puanla üçüncü, Başakşehir 58 puanla dördüncü, Beşiktaş 56 puanla beşinci sırada yer aldı.

İşte 37. haftada maç sonuçları;

İSTANBULSPOR A.Ş. 1 - 3 EMS YAPI SİVASSPOR
BITEXEN ANTALYASPOR 2 - 1 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 2 ATAKAŞ HATAYSPOR
MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 0 SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.
YILPORT SAMSUNSPOR 1 - 1 CORENDON ALANYASPOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 - 1 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 0 - 1 TRABZONSPOR A.Ş.
MONDİHOME KAYSERİSPOR 2 - 2 TÜMOSAN KONYASPOR
GALATASARAY A.Ş. 0-1 FENERBAHÇE A.Ş.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte son hafta maçları - 2. Resim

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN KALAÇ MAÇLARI

38. hafta: Fenerbahçe - İstanbulspor

38. hafta: Konyaspor - Galatasaray

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor! İşte son hafta maçları - 3. Resim

İşte, 38. hafta maç programı;

Konyaspor - Galatasaray

Karagümrük - Samsunspor

Alanyaspor - Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Trabzonspor - Ankaragücü

Adana Demirspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Beşiktaş

Sivasspor - Kayserispor

Pendikspor - Gaziantep FK

Hatayspor - Rizespor

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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