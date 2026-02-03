Süper Lig'de transfer çılgınlığı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşikaş'ta gece yarısı operasyonu: Dünya yıldızları peş peşe geliyor!

Kış transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Trendyol Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, dünya yıldızlarını peş peşe getirmek için kolları sıvadı. Fenerbahçe Fransız yıldızı sağlık kontrolünden geçirdi, Beşiktaş rotayı İzmir’e kırdı, Galatasaray ise "Alman Panzeri" lakaplı yıldız için düğmeye bastı. İşte dün gece başlayan ve taraftarı heyecandan uyutmayan o dev operasyonun tüm detayları...