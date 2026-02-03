Süper Lig'de transfer çılgınlığı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşikaş'ta gece yarısı operasyonu: Dünya yıldızları peş peşe geliyor!

Kategoriler
Kış transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Trendyol Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, dünya yıldızlarını peş peşe getirmek için kolları sıvadı. Fenerbahçe Fransız yıldızı sağlık kontrolünden geçirdi, Beşiktaş rotayı İzmir’e kırdı, Galatasaray ise "Alman Panzeri" lakaplı yıldız için düğmeye bastı. İşte dün gece başlayan ve taraftarı heyecandan uyutmayan o dev operasyonun tüm detayları...
Süper Lig devi Fenerbahçe, yılın transferini yapmak üzere. Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante ile her konuda anlaşıldı. Tecrübeli orta sahanın sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenilirken, artık tüm gözler Suudi Arabistan Pro Lig Yönetimi'nden gelecek resmi onaya çevrildi.
Fransız yıldız Kante hamlesi sonrası sarsılan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık kesinleşti. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ama beklentilerin altında kalan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad ile el sıkıştı ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Kanarya'da şimdi gözler, Faslı golcünün yerini dolduracak yeni forvete çevrildi.
Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, rotayı Göztepe'ye kırdı. Siyah-beyazlı yönetim, İzmir ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki on numara Junior Olaitan için resmi görüşmelere başladı.
Sadece hücum değil, savunma hattına da takviyeler yapmak isteyen Beşiktaş, Reims forması giyen stoper Emmanuel Agbadou ve sol bek mevkisi için Nuno Tavares için görüşmelerde gaza bastı.
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu isteyen ve Avrupa'da başarıyı hedefleyen Galatasaray, orta sahadaki dinamizmi artırmak için Almanya'ya yöneldi. Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki İsveçli yıldız Mattias Svanberg için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi masaya konuldu.
Alman basınından Kicker'ın haberine göre; Wolfsburg'un kadro planlamasında yer almayan Svanberg için en ciddi aday Galatasaray. Sarı-kırmızılılar, bu hamleyle hem fizik gücünü artırmayı hem de rotasyonu güçlendirmeyi hedefliyor.