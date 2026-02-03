Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Süper Lig'de transfer çılgınlığı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşikaş'ta gece yarısı operasyonu: Dünya yıldızları peş peşe geliyor!

Şubat 03, 2026 10:41
1
Süper Lig'de transfer çılgınlığı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşikaş'ta gece yarısı operasyonu: Dünya yıldızları peş peşe geliyor!

Kış transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Trendyol Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, dünya yıldızlarını peş peşe getirmek için kolları sıvadı. Fenerbahçe Fransız yıldızı sağlık kontrolünden geçirdi, Beşiktaş rotayı İzmir’e kırdı, Galatasaray ise "Alman Panzeri" lakaplı yıldız için düğmeye bastı. İşte dün gece başlayan ve taraftarı heyecandan uyutmayan o dev operasyonun tüm detayları...

2
Süper Lig'de transfer çılgınlığı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşikaş'ta gece yarısı operasyonu: Dünya yıldızları peş peşe geliyor!

KADIKÖY'DE N'GOLO KANTE SESLERİ!

Süper Lig devi Fenerbahçe, yılın transferini yapmak üzere. Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante ile her konuda anlaşıldı. Tecrübeli orta sahanın sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenilirken, artık tüm gözler Suudi Arabistan Pro Lig Yönetimi'nden gelecek resmi onaya çevrildi.

3
Süper Lig'de transfer çılgınlığı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşikaş'ta gece yarısı operasyonu: Dünya yıldızları peş peşe geliyor!

FENERBAHÇE'DE EN-NESYRİ VEDA ETTİ

Fransız yıldız Kante hamlesi sonrası sarsılan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık kesinleşti. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ama beklentilerin altında kalan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad ile el sıkıştı ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Kanarya'da şimdi gözler, Faslı golcünün yerini dolduracak yeni forvete çevrildi.

4
Süper Lig'de transfer çılgınlığı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşikaş'ta gece yarısı operasyonu: Dünya yıldızları peş peşe geliyor!

BEŞİKTAŞ İZMİR'E ÇIKARMA YAPTI: GENÇ YETENEK GÜNDEMDE

Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, rotayı Göztepe'ye kırdı. Siyah-beyazlı yönetim, İzmir ekibinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki on numara Junior Olaitan için resmi görüşmelere başladı.

5
Süper Lig'de transfer çılgınlığı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşikaş'ta gece yarısı operasyonu: Dünya yıldızları peş peşe geliyor!

BEŞİKTAŞ'IN DEFANS PLANI: AGBADOU VE NUNO TAVARES

Sadece hücum değil, savunma hattına da takviyeler yapmak isteyen Beşiktaş, Reims forması giyen stoper Emmanuel Agbadou ve sol bek mevkisi için Nuno Tavares için görüşmelerde gaza bastı.

6
Süper Lig'de transfer çılgınlığı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşikaş'ta gece yarısı operasyonu: Dünya yıldızları peş peşe geliyor!

GALATASARAY ORTA SAHAYA İSVEÇLİ YILDIZ GETİRİYOR

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğu isteyen ve Avrupa'da başarıyı hedefleyen Galatasaray, orta sahadaki dinamizmi artırmak için Almanya'ya yöneldi. Wolfsburg forması giyen 27 yaşındaki İsveçli yıldız Mattias Svanberg için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi masaya konuldu.

7
Süper Lig'de transfer çılgınlığı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşikaş'ta gece yarısı operasyonu: Dünya yıldızları peş peşe geliyor!

WOLFSBURG İLE GÖRÜŞMELER KRİTİK AŞAMADA

Alman basınından Kicker'ın haberine göre; Wolfsburg'un kadro planlamasında yer almayan Svanberg için en ciddi aday Galatasaray. Sarı-kırmızılılar, bu hamleyle hem fizik gücünü artırmayı hem de rotasyonu güçlendirmeyi hedefliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.