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 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de yıldız stoper transferi duyuruldu: Resmen anlaştılar!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Attila Szalai ile Kasımpaşa resmen anlaştı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Attila Szalai, an itibarıyla Süper Lig'de oynamaya hazırlanıyor ve Kasımpaşa'ya imza atmak üzere Türkiye'ye geliyor.

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Süper Lig'de yıldız stoper transferi duyuruldu: Resmen anlaştılar!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 18:32

'dan kritik bir hamlesi geldi. İstanbul ekibi, Fenerbahçe formasıyla başarılı performanslar gösteren 'yi resmen kadrosuna kattı ve imza için geri sayım başladı.

Süper Lig'de yıldız stoper transferi duyuruldu: Resmen anlaştılar!

FENERBAHÇE'NİN ESKİ YILDIZI YENİDEN SÜPER LİG'DE

'in gelecek sezonu için planlamalara devam eden Kasımpaşa, Hoffenheim forması giyen Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Macar stoperin imza süreci ve sağlık kontrolleri için yarın İstanbul'a gelmesi beklenirken, anlaşmanın detaylarına dair ise şu an için bilgi verilmedi.

Süper Lig'de yıldız stoper transferi duyuruldu: Resmen anlaştılar!

ATTILA SZALAI'NİN SON DURUMU

Fenerbahçe'den 12.3 milyon Euroya Bundesliga'ya transfer olan Attila Szalai, Alman ekibi tarafından farklı kulüplere kiralanmıştı. Süreçten hareketle de son olarak Standart Liege forması giyen deneyimli savunmacı, Belçika ekibinde sadece 5 maçta forma şansı bulabilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

ATTILA SZALAI'NİN KONTRATI NE ZAMAN BİTİYOR?
Bonservisi Hoffenheim'da bulunan Szalai'nin, mavi beyazlılar ile 2027 yazına kadar kontratı var.
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