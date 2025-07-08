Süper Lig'de yıldız stoper transferi duyuruldu: Resmen anlaştılar!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Attila Szalai ile Kasımpaşa resmen anlaştı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Attila Szalai, an itibarıyla Süper Lig'de oynamaya hazırlanıyor ve Kasımpaşa'ya imza atmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Kasımpaşa'dan kritik bir transfer hamlesi geldi. İstanbul ekibi, Fenerbahçe formasıyla başarılı performanslar gösteren Attila Szalai'yi resmen kadrosuna kattı ve imza için geri sayım başladı.

FENERBAHÇE'NİN ESKİ YILDIZI YENİDEN SÜPER LİG'DE

Süper Lig'in gelecek sezonu için planlamalara devam eden Kasımpaşa, Hoffenheim forması giyen Attila Szalai'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Macar stoperin imza süreci ve sağlık kontrolleri için yarın İstanbul'a gelmesi beklenirken, anlaşmanın detaylarına dair ise şu an için bilgi verilmedi.

ATTILA SZALAI'NİN SON DURUMU

Fenerbahçe'den 12.3 milyon Euroya Bundesliga'ya transfer olan Attila Szalai, Alman ekibi tarafından farklı kulüplere kiralanmıştı. Süreçten hareketle de son olarak Standart Liege forması giyen deneyimli savunmacı, Belçika ekibinde sadece 5 maçta forma şansı bulabilmişti.