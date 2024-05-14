Süper Lig'de yılın transferi! Rey Manaj Beşiktaş'a çok yakın

14 May 2024 12:02 - Güncelleme : 14 May 2024 12:02

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un sezon başında bonservissiz kadrosuna kattığı Rey Manaj, performansıyla lige damga vurdu. Arnavut yıldız 18 golle gol krallığında 3. sırada yer aldı. Talipleri artan futbolcuyu dev kulüpler de listesine aldı.

Gelecek sezon için transfer hazırlıkları yapan Beşiktaş, Manaj’ı listesine ekledi. Beşiktaş'ın transfere çok yakın olduğu öne sürüldü.

SÜPER LİG DEVİ İŞİ BİTİRİYOR

Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve gelecek sezon için kolları sıvayan Beşiktaş, Cenk Tosun ile vedalaşmayı planlıyor. Aboubakar'ın ise geleceğinin belirsizliğini koruduğu siyah-beyazlılar, bu bölgeye takviye yapmak için rotayı belirledi. Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj'ı gündemine alan Beşiktaş, bu transferi yaz aylarında bitirmeyi hedefliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rey Manaj, bu sezon Sivasspor formasıyla şu ana kadar 34 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 27'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2432 dakika sahada kalan 27 yaşındaki golcü, 22 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.