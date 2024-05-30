Süper Lig'e son bilet! Sakaryaspor ve Bodrum FK finalde karşı karşıya...

30 May 2024 03:29 - Güncelleme : 30 May 2024 03:39

Trendyol 1. Lig'de sezonun son biletini alacak takım, bugün saat 20.00'da Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak final maçıyla belli olacak. Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek bu önemli karşılaşma için taraftarlar yollara düştü.

TARAFTARLAR YOLA DÜŞTÜ

Müsabakaya saatler kala ise yeşil-siyahlı taraftar, takımını yalnız bırakmamak adına kendilerine tahsis edilen 150 otobüsü doldurmak için Yeni Atatürk Stadyumu’nun önünde toplandı. Tezahürat eşliğinde bekleyen ve otobüslere binen taraftar, 17 yıl sonra Süper Lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor’u desteklemek için yaklaşık 784 kilometre yol kat edecek.

SAKARYASPOR'UN PLAY-OFF SERÜVENİ

Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü sırada bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükselme hakkı kazandı. Sakaryaspor, 2006-2007 sezonundan beri Süper Lig'den uzak kaldı. Daha önce beş kez Süper Lig vizesi alan takım, en son 2006-2007 sezonunda Süper Lig'de mücadele etti.

BODRUM FK'NIN YÜKSELME MÜCADELESİ

Bodrum FK, play-off ilk turunda Boluspor'u, ikinci turda ise Ahlatcı Çorum FK'yi eleyerek finale geldi. Süper Lig tecrübesi olmayan Bodrum FK, geçen sezon Pendikspor'a yenilerek yükselme şansını kaybetmişti. Bu sezon ilk kez Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecekler.

SAKARYASPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük heyecana sahne olacak Sakaryaspor-Bodrum FK finali, saat 20.00'de TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.