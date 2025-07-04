Süper Lig'in 2025-2026 sezonu fikstürü belli oluyor! İşte derbi tarihleri

Süper Lig yeni sezon heyecanı için kura çekimi yapılıyor. 2025-2026 sezonunda Süper Lig maçları 8 Ağustos günü başlayacak. Sezon planlaması için Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda fikstür çekimi yapılıyor.

SÜPER LİG'DE DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta maçlarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026'da başlayacak. Lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

5. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

16. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş