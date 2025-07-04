Süper Lig'in 2025-2026 sezonu fikstürü belli oluyor! İşte derbi tarihleri

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapılıyor.
Süper Lig yeni sezon heyecanı için kura çekimi yapılıyor. 2025-2026 sezonunda Süper Lig maçları 8 Ağustos günü başlayacak. Sezon planlaması için Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda fikstür çekimi yapılıyor.
Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta maçlarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026'da başlayacak. Lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.
5. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
16. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş