Süper Lig'in 36. haftasında nefes kesen maçlar! Şampiyonluk yolunda kritik viraj

11 May 2024 10:50 - Güncelleme : 11 May 2024 10:50

Ali Koç, Fenerbahçe'de yeni sezon için harekete geçti! Jose Mourinho için kesenin ağzını açtılar

Ali Koç, Fenerbahçe'de yeni sezon için harekete geçti! Jose Mourinho için kesenin ağzını açtılar

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Yönetim bu kez kararlı

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Yönetim bu kez kararlı

Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar yarın oynanacak. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi.

Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor, 49 puanla 6. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Corendon Alanyaspor 3-1 kazanmıştı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Milot Rashica ile Rachid Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da mücadelede görev yapamayacak.

GALATASARAY KARAGÜMRÜK KARŞISINDA

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 19 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 12 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 36 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK VİRAJ

Süper Lig'in 36. haftasında yarın mücadele edecek Fenerbahçe ile Kayserispor, 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 45 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 28 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 98 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 23. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 17 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 61 gol atarken, konuk ekip 25 kez sevindi.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.