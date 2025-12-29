Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Süper Lig'in en çok asist yapan futbolcuları belli oldu! Listedeki isimleri görenlerin gözü yaşlı

Aralık 29, 2025 17:10
1
Süper Lig'in en çok asist yapan futbolcuları

Süper Lig'in en çok asist yapan futbolcuları belli oldu. Attıkları goller kadar verdikleri gol pasları ile takımlarına unutulmayacak galibiyet yaşatan futbolcular Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu futbolculardan 4 tanesi 100 asist sınırını geçerken, listedeki isimleri görenler tarihe doğru bir yolculuk yaptı…

2
futbol

Her sezon büyük bir ilgi ile takip edilen Süper Lig’de en çok gol pası veren futbolcular adından da en çok söz edilen oyunlar oluyor. Başarılı taktikleri, isabetli pasları ile takımlarına golü getiren futbolcular sezon sonunda yaptıkları asistler ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda Süper Lig tarihinin en çok asist yapan futbolcularının yer aldığı liste ise futbol severlere duygusal anlar yaşattı…

3
Rıdvan Dilmen

SÜPER LİG'İN EN ÇOK ASİST YAPAN FUTBOLCULARI

15 NUMARA RIDVAN DİLMEN

61 asist

4
PABLO BATALLA

14 NUMARA PABLO BATALLA

65 asist

5
IBRAHIMA YATTARA

13 NUMARA IBRAHIMA YATTARA

67 asist

6
12 NUMARA ALİ TANDOĞAN

12 NUMARA ALİ TANDOĞAN

74 asist

7
RIZA ÇALIMBAY

11 NUMARA RIZA ÇALIMBAY

75 asist

8
METİN TEKİN

10 NUMARA METİN TEKİN

78 asist

9
SELÇUK İNAN

9 NUMARA SELÇUK İNAN

78 asist

10
HASAN ŞAŞ

8 NUMARA HASAN ŞAŞ

80 asist

11
CANER ERKİN

7 NUMARA CANER ERKİN

92 asist

12
MEHMET ÖZDİLEK

6 NUMARA MEHMET ÖZDİLEK

92 asist

13
SERGEN YALÇIN

5 NUMARA SERGEN YALÇIN

92 asist

14
OĞUZ ÇETİN

4 NUMARA OĞUZ ÇETİN

102 asist

15
HAMİ MANDIRALI

3 NUMARA HAMİ MANDIRALI

106 asist

16
ALEX DE SOUZA

2 NUMARA ALEX DE SOUZA

108 asist

17
EDIN VISCA

1 NUMARA EDIN VISCA

121 asist

