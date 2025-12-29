Süper Lig'in en çok asist yapan futbolcuları belli oldu! Listedeki isimleri görenlerin gözü yaşlı

Kategoriler
Süper Lig'in en çok asist yapan futbolcuları belli oldu. Attıkları goller kadar verdikleri gol pasları ile takımlarına unutulmayacak galibiyet yaşatan futbolcular Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bu futbolculardan 4 tanesi 100 asist sınırını geçerken, listedeki isimleri görenler tarihe doğru bir yolculuk yaptı…
Her sezon büyük bir ilgi ile takip edilen Süper Lig’de en çok gol pası veren futbolcular adından da en çok söz edilen oyunlar oluyor. Başarılı taktikleri, isabetli pasları ile takımlarına golü getiren futbolcular sezon sonunda yaptıkları asistler ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda Süper Lig tarihinin en çok asist yapan futbolcularının yer aldığı liste ise futbol severlere duygusal anlar yaşattı…
15 NUMARA RIDVAN DİLMEN
61 asist
14 NUMARA PABLO BATALLA
65 asist
13 NUMARA IBRAHIMA YATTARA
67 asist
12 NUMARA ALİ TANDOĞAN
74 asist
11 NUMARA RIZA ÇALIMBAY
75 asist
10 NUMARA METİN TEKİN
78 asist
9 NUMARA SELÇUK İNAN
78 asist
8 NUMARA HASAN ŞAŞ
80 asist
7 NUMARA CANER ERKİN
92 asist
6 NUMARA MEHMET ÖZDİLEK
92 asist
5 NUMARA SERGEN YALÇIN
92 asist
4 NUMARA OĞUZ ÇETİN
102 asist
3 NUMARA HAMİ MANDIRALI
106 asist
2 NUMARA ALEX DE SOUZA
108 asist
1 NUMARA EDIN VISCA
121 asist