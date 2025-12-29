Süper Lig'in en çok asist yapan futbolcuları belli oldu! Listedeki isimleri görenlerin gözü yaşlı

Her sezon büyük bir ilgi ile takip edilen Süper Lig’de en çok gol pası veren futbolcular adından da en çok söz edilen oyunlar oluyor. Başarılı taktikleri, isabetli pasları ile takımlarına golü getiren futbolcular sezon sonunda yaptıkları asistler ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda Süper Lig tarihinin en çok asist yapan futbolcularının yer aldığı liste ise futbol severlere duygusal anlar yaşattı…