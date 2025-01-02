Süper Lig'in en çok kazanan futbolcusuydu şimdi yemek parası bile yok: Canlı yayında para istedi
Süper Lig'te en çok kazanan oyuncuların başında gelen Asamoah Gyan Kayserispor formasıyla 2017-20 arasında adından söz ettirdi. Lige damga vuran Asamoah Gyan'ın son halini görenler şaşırdı. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Asamoah Gyan, takipçilerinden para istedi.
Bir dönem Süper Lig’e damgasını vuran Asamoah Gyan'ın son durumu görenleri şaşkına uğrattı. Asamoah Gyan, sosyal medya hesabında takipçilerine canlı yayın açtı.
2017-2020 sezonları arasında Kayserispor'un rekor maaş ödediği ve o dönem en çok kazanan futbolculardan biri olan Asamoah Gyan'ın banka hesabındaki para görenleri şaşırttı.
BİR AYLIK YEMEK PARASI BİLE YOK
Açtığı canlı yayında banka hesabındaki parayı gösteren Asamoah Gyan, 597 sterlinlik parası kaldığını söyledi. İngiltere'de yaşayan Asamoah Gyan, yetkililerden yardım istiyor.
Kayserispor formasıyla 2017-20 arasında yalnızca 34 maça çıkan ve 9 gol; 3 asistlik skor katkısı veren Gyan, Sarı-Kırmızılı kulüple alacak-verecek sorunu da yaşamıştı.