SON DAKİKA!
Süper Lig’in en değerli 100 futbolcusu açıklandı! Zirve şaşırtmadı ama Icardi’nin sıralaması hayrete düşürdü

Süper Lig’in bitimine bir hafta kala Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken, ligin en değerli 100 futbolcusu da belli oldu. Sezon boyunca şampiyonluk için mücadele eden dünyaca ünlü yıldız isimler, pek çok takımın transfer listesine girerken, en değerli futbolcular listesinin zirvesi pek çok kişiyi şaşırtmadı. Ancak Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sıralaması şaşkınlığa neden oldu…

Süper Lig’in en değerli 100 futbolcusu listesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yıldızları yer aldı. Attıkları gollerle, yaptıkları asistlerle, girdikleri kritik pozisyonlarla adından söz ettiren futbolcular, sezon sonunda futbol devi takımların yakın markajına girerken, Süper Lig’in en değerli 100 futbolcusu da belli oldu. İşte Transfermarkt verileri ile hazırlanan o listenin detayları…

SÜPER LİG’İN EN DEĞERLİ 100 FUTBOLCUSU LİSTESİ

100- Festy Ebosele | Başakşehir | 3 milyon 500 bin euro

99- Afonso Sousa | Samsunspor | 3 milyon 500 bin euro

98- Filip Krastev | Göztepe | 3 milyon 500 bin euro

97- Deniz Ertaş | Konyaspor | 3 milyon 500 bin euro

96- İrfan Can Kahveci | Kasımpaşa | 3 milyon 500 bin euro

95- Ümit Akdağ | Alanyaspor | 4 milyon euro

94- Mohamed Bayo | Gaziantep FK | 4 milyon euro

93- Kazeem Olaigbe | Konyaspor | 4 milyon euro

92- Bertuğ Yıldırım | Başakşehir | 4 milyon euro

91- Felix Uduokhai | Beşiktaş | 4 milyon euro

90- Christopher Operi | Başakşehir | 4 milyon euro

89- Antoine Makoumbou | Samsunspor | 4 milyon euro

88- Rick van Drongelen | Samsunspor | 4 milyon euro

87- Milot Rashica | Beşiktaş | 4 milyon euro

86- Rıdvan Yılmaz | Beşiktaş | 4 milyon euro

85- Mathias Lovik | Trabzonspor | 4 milyon euro

84- Çağlar Söyüncü | Fenerbahçe | 4 milyon 500 bin euro

83- Marius Mouandilmadji | Samsunspor | 4 milyon 500 bin euro

82- N'Golo Kante | Fenerbahçe | 4 milyon 500 bin euro

81- Janderson | Göztepe | 4 milyon 500 bin euro

80- Malcom Bokele | Göztepe | 4 milyon 500 bin euro

79- Yiğit Efe Demir | Fenerbahçe | 5 milyon euro

78- Benjamin Bouchouari | Trabzonspor | 5 milyon euro

77- Levent Mercan | Fenerbahçe | 5 milyon euro

76- Fedor Chalov | Kayserispor | 5 milyon euro

75- Yahia Fofana | Rizespor | 5 milyon euro

74- Mauro Icardi | Galatasaray | 5 milyon euro

73- Kacper Kozlowski | Gaziantep FK | 5 milyon euro

72- Mario Lemina | Galatasaray | 5 milyon euro

71- Cherif Ndiaye | Samsunspor | 5 milyon euro

70- Mustafa Hekimoğlu | Beşiktaş | 5 milyon euro

69- Yasin Özcan | Beşiktaş | 5 milyon euro

68- Junior Olaitan | Beşiktaş | 5 milyon euro

67- Taylan Bulut | Beşiktaş | 5 milyon euro

66- Eren Elmalı | Galatasaray | 5 milyon euro

65- Taha Altıkardeş | Göztepe | 5 milyon euro

64- Arda Okan Kurtulan | Göztepe | 5 milyon euro

63- Jerome Opoku | Başakşehir | 5 milyon euro

62- Amine Harit | Başakşehir | 5 milyon euro

61- Anthony Musaba | Fenerbahçe | 6 milyon euro

60- Emirhan Topçu | Beşiktaş | 6 milyon euro

59- Cengiz Ünder | Beşiktaş | 6 milyon euro

58- Renato Nhaga | Galatasaray | 6 milyon euro

57- Carlo Holse | Samsunspor | 6 milyon euro

56- Paul Onuachu | Trabzonspor | 6 milyon euro

55- Tim Jabol Folcarelli | Trabzonspor | 6 milyon euro

54- Fred | Fenerbahçe | 6 milyon euro

53- Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray | 6 milyon 500 bin euro

52- Abbosbek Fayzullayev | Başakşehir | 7 milyon euro

51- Tiago Djalo | Beşiktaş | 7 milyon euro

50- Eldor Shomurodov | Başakşehir | 7 milyon euro

49- Oleksandr Zubkov | Trabzonspor | 7 milyon euro

48- Maestro | Alanyaspor | 7 milyon euro

47- Mert Müldür | Fenerbahçe | 7 milyon euro

46- Chibuike Nwaiwu | Trabzonspor | 7 milyon euro

45- Nelson Semedo | Fenerbahçe | 7 milyon euro

44- Ismail Jakobs | Galatasaray | 8 milyon euro

43- Amir Murillo | Beşiktaş | 8 milyon euro

42- Vaclav Cerny | Beşiktaş | 8 milyon euro

41- Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 8 milyon euro

40- Wagner Pina | Trabzonspor | 8 milyon euro

39- Anderson Talisca | Fenerbahçe | 8 milyon euro

38- Anthony Dennis | Göztepe | 8 milyon euro

37- Juan | Göztepe | 8 milyon euro

36- Archie Brown | Fenerbahçe | 9 milyon euro

35- Wilfred Ndidi | Beşiktaş | 10 milyon euro

34- Felipe Augusto | Trabzonspor | 10 milyon euro

33- Ernest Muçi | Trabzonspor | 11 milyon euro

32- Arseniy Batagov | Trabzonspor | 11 milyon euro

31- Milan Skriniar | Fenerbahçe | 11 milyon euro

30- Lucas Torreira | Galatasaray | 12 milyon euro

29- Roland Sallai | Galatasaray | 12 milyon euro

28- Jota Silva | Beşiktaş | 12 milyon euro

27- Andre Onana | Trabzonspor | 12 milyon euro

26- Kristjan Asllani | Beşiktaş | 13 milyon euro

25- Ederson | Fenerbahçe | 13 milyon euro

24- Yaser Asprilla | Galatasaray | 14 milyon euro

23- Uğurcan Çakır | Galatasaray | 15 milyon euro

22- Sacha Boey | Galatasaray | 15 milyon euro

21- El Bilal Toure | Beşiktaş | 15 milyon euro

20- Hyeongyu Oh | Beşiktaş | 15 milyon euro

19- İsmail Yüksek | Fenerbahçe | 15 milyon euro

18- Marco Asensio | Fenerbahçe | 15 milyon euro

17- Christ Oulai | Trabzonspor | 17 milyon euro

16- Davinson Sanchez | Galatasaray | 18 milyon euro

15- Yunus Akgün | Galatasaray | 18 milyon euro

14- Emmanuel Agbadou | Beşiktaş | 18 milyon euro

13- Sidiki Cherif | Fenerbahçe | 18 milyon euro

12- Dorgeles Nene | Fenerbahçe | 18 milyon euro

11- Jayden Oosterwolde | Fenerbahçe | 18 milyon euro

10- Edson Alvarez | Fenerbahçe | 18 milyon euro

9- Leroy Sane | Galatasaray | 22 milyon euro

8- Gabriel Sara | Galatasaray | 22 milyon euro

7- Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe | 22 milyon euro

6- Noa Lang | Galatasaray | 25 milyon euro

5- Wilfried Singo | Galatasaray | 25 milyon euro

4- Orkun Kökçü | Beşiktaş | 25 milyon euro

3- Barış Alper Yılmaz | Galatasaray | 26 milyon euro

2- Matteo Guendouzi | Fenerbahçe | 28 milyon euro

1- Victor Osimhen | Galatasaray | 75 milyon euro

