Süper Lig'in ilk yarısına teknik direktörler damga vurdu! 17 haftada 12 değişiklik

02 Ocak 2025 04:57 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 04:23

Süper Lig'de 10 takım toplam 12 teknik direktör değişikliği yaparken Hatayspor ile Adana Demirspor'da kulübeye 2 kez müdahale edildi.

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Süper Lig​'in 17 haftalık ilk bölümünde 10 takım, teknik direktör değişikliğine gitti. Adana Demirspor​ ile Hatayspor​'un 2 kez teknik direktör değiştirmesiyle sezonun henüz ilk yarısı tamamlanmadan 19 takımın yer aldığı ligde 12 teknik adam değişikliği yaşanmış oldu.

Süper Lig'deki kulüplerden 10'u teknik direktör değişikliğine giderken 9 takım ise sezona başladığı teknik adamlarla devam etti.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİREN TAKIMLAR

Beşiktaş, Trabzonspor, Hatayspor, Adana Demirspor, Kayserispor, Bodrum FK, Konyaspor, Kasımpaşa, Sivasspor ve Alanyaspor teknik direktörlerini değiştirdi.

Sezona Michael Valkanis yönetiminde başlayan Adana Demirspor, ardından Serkan Damla ile 37 gün yoluna devam etti.

Adana ekibinde Kasım sonunda ise Mustafa Dalcı teknik direktörlüğe getirildi.

Hatayspor iki kez teknik direktör değişimine giden kulüplerden oldu.

Sezona Özhan Pulat ile başlayan Hatay ekibi, ardından deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile anlaştı. Hatayspor, 17. haftanın ardından da Rıza Çalımbay ile de yollarını ayırdı.

DEĞİŞİM TRABZON'DANBAŞLADI

Süper Lig'de 2024-25 sezonunda teknik direktör değişikliğine ilk giden kulüp Trabzonspor oldu.

Bordo-mavililer iki sezon önce şampiyonluk yaşadığı, ikinci kez takımın başına getirilen Abdullah Avcı​ ile ilk haftanın ardından yollarını ayırdı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberok'u eleyen Trabzonspor, 3. eleme turunda ise Rapid Wien'e elenerek UEFA Konferans Ligi play-off'unun yolunu tuttu. Bu turda da İsviçre ekibi St. Gallen'e elenen Trabzonspor Ağustos ayında Avrupa kupalarına veda etti. Sezona da Sivasspor beraberliği ile giren bordo-mavililer, 31 Ağustos'ta Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı.

Avcı'nın ardından deneyimli teknik adam Şenol Güneş göreve getirildi.

SON İSİM RIZA ÇALIMBAY

Süper Lig'de bu yıl görevinden ayrılan son isim Hatayspor teknik direktörü Rıza Çalımbay oldu.

Ligin 5. haftası öncesinde Özhan Pulat'ın yerine göreve gelen Çalımbay, 17. haftanın ardından görevi bıraktı.

9 TAKIM AYNI İSİMLERLE DEVAM

Süper Lig'de 9 takım, başladıkları teknik adamlarla sezonda yollarına devam ediyor.

Lider Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Göztepe, Eyüpspor, Başakşehir, Gaziantep FK, Antalyaspor ve Rizespor'da teknik direktör değişimi yaşanmadı.

SÜPER LİG'DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMLERİ

Beşiktaş: Van Bronckhorst'un yerine, Serdar Topraktepe yerine göreve getirildi.

Trabzonspor: Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş geldi.

Kayserispor: Burak Yılmaz'ın yerine, Sinan Kaloğlu göreve getirildi.

Bodrum FK: İsmet Taşdemir'in yerine, Volkan Demirel göreve getirildi.

Konyaspor: Ali Çamdalı'nın yerine, Recep Uçar göreve getirildi.

Kasımpaşa: Sami Uğurlu'nun yerine, Hakan Keleş göreve getirildi.

Sivasspor: Bülent Uygun'un yerine, Ömer Erdoğan göreve getirildi.

Alanyaspor: Fatih Tekke'nin yerine, Sami Uğurlu göreve getirildi.

Hatayspor: Özhan Pulat'ın yerine, Rıza Çalımbay geldi. Rıza Çalımbay görevden ayrıldı.

Adana Demirspor: Michael Valkanis'in yerine Serkan Damla göreve geldi. Damla'nın ardından Mustafa Dalcı göreve getirildi.