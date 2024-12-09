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Suriye Milli Futbol Takımının logosu yenilendi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Aralık 2024 19:46 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 21:08
Suriye Milli Futbol Takımının logosu yenilendi!

Suriye'de muhaliflerin Beşar Esad rejiminin yıkmasıyla beraber ülkenin bayrağı değişti. Ayrıca Suriye Milli Takımı da resmi olarak logosunu güncelledi.

Suriye​'de muhaliflerin 13 yıllık süren iç savaşın ardından Beşar Esad​ rejimini yıkmasıyla nedeniyle ülkenin bayrağı düzenlendi.

Bu gelişmelerden sonra Suriye Milli Takımı da resmi olarak logosu yeni bir boyut kazandı.

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ESKİ LOGO

Eski logoda yeşil renkte iki yıldız ve kırmızı rengin baskın olduğu bir kartal simgesine yer verilmişti.

Suriye Milli Takımı logosunu değiştirdi - 2

YENİ LOGO

Düzenlenen logo güncellemesiyle birlikte yıldızların sayısı üçe yükselirken, kırmızı renk tercih edildi.

Öte yandan kartal simgesinin rengi yeşil olarak güncellendi.

Suriye Milli Takımı logosunu değiştirdi - 3

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Kaynak: tgrthaber.com
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