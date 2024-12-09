Suriye Milli Futbol Takımının logosu yenilendi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Aralık 2024 19:46 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 21:08
Suriye'de muhaliflerin Beşar Esad rejiminin yıkmasıyla beraber ülkenin bayrağı değişti. Ayrıca Suriye Milli Takımı da resmi olarak logosunu güncelledi.
Suriye'de muhaliflerin 13 yıllık süren iç savaşın ardından Beşar Esad rejimini yıkmasıyla nedeniyle ülkenin bayrağı düzenlendi.
Bu gelişmelerden sonra Suriye Milli Takımı da resmi olarak logosu yeni bir boyut kazandı.
ESKİ LOGO
Eski logoda yeşil renkte iki yıldız ve kırmızı rengin baskın olduğu bir kartal simgesine yer verilmişti.
YENİ LOGO
Düzenlenen logo güncellemesiyle birlikte yıldızların sayısı üçe yükselirken, kırmızı renk tercih edildi.
Öte yandan kartal simgesinin rengi yeşil olarak güncellendi.
Kaynak: tgrthaber.com